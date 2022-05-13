批連勝文「邊罵AZ邊偷打」挨告 卡神楊蕙如判賠12萬元

「卡神」楊蕙如去年在臉書發文指國民黨副主席連勝文「一邊罵AZ一邊偷打」，連勝文事後提告妨害名譽又遞狀撤告，檢方處分楊蕙如不起訴；民事部分，連勝文提告要求楊蕙如賠償100萬元，台北地方法院今判楊蕙如應賠償12萬元，可上訴。

楊蕙如2021年6月26日在臉書發文，「Delta病毒真的入侵台灣了，請大家加快打疫苗的速度，不要再挑三揀四了」、「看看那些一邊罵AZ一邊偷打的人，張顯耀連勝文丁守中，如果你聽信他們各種的造謠，以為打AZ不好就不去打，就中了他們的詭計」、「他們嘴巴說要進中共疫苗，結果自己不是偷偷打AZ？嘴巴說AZ沒人要打，結果都偷偷去打好心肝」等語。

連勝文強調自己不是打AZ疫苗，認為楊蕙如發文與事實不符，提告妨害名譽罪嫌；楊蕙如出庭時否認犯行，但連勝文事後透過律師撤回告訴，檢方去年11月23日處分楊蕙如不起訴。