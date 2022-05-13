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批連勝文「邊罵AZ邊偷打」挨告 卡神楊蕙如判賠12萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

「卡神」楊蕙如去年在臉書發文指國民黨副主席連勝文「一邊罵AZ一邊偷打」，連勝文事後提告妨害名譽又遞狀撤告，檢方處分楊蕙如不起訴；民事部分，連勝文提告要求楊蕙如賠償100萬元，台北地方法院今判楊蕙如應賠償12萬元，可上訴。

楊蕙如2021年6月26日在臉書發文，「Delta病毒真的入侵台灣了，請大家加快打疫苗的速度，不要再挑三揀四了」、「看看那些一邊罵AZ一邊偷打的人，張顯耀連勝文丁守中，如果你聽信他們各種的造謠，以為打AZ不好就不去打，就中了他們的詭計」、「他們嘴巴說要進中共疫苗，結果自己不是偷偷打AZ？嘴巴說AZ沒人要打，結果都偷偷去打好心肝」等語。

連勝文強調自己不是打AZ疫苗，認為楊蕙如發文與事實不符，提告妨害名譽罪嫌；楊蕙如出庭時否認犯行，但連勝文事後透過律師撤回告訴，檢方去年11月23日處分楊蕙如不起訴。

連勝文改提民事訴訟，認為名譽權受損而向楊蕙如求償100萬元，法院開庭時，楊蕙如曾指出臉書發文主要是鼓勵民眾施打疫苗，且她不是指連勝文偷打疫苗，而是查詢新聞得知包含連戰在內等多位成員打特權疫苗，此事攸關公眾利益，且連勝文身為公眾人物，可受公評。

連勝文。圖／聯合報系資料照片
連勝文。圖／聯合報系資料照片
「卡神」楊蕙如。圖／聯合報系資料照片
「卡神」楊蕙如。圖／聯合報系資料照片

楊蕙如 連勝文 AZ疫苗

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