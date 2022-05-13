扯！祖孫3人開廢棄物處理工程行 違法濫倒竹縣山區遭逮
新竹縣五峰鄉偏遠山區去年底遭濫倒大量事業廢棄物，竹東警分局掌握線報昨天兵分多路帶回行為人許姓祖孫3人。追查發現許姓祖孫平常開廢棄物處理工程行，收錢後卻不依規處理，恣意濫倒廢棄物至山區，依違反廢棄物清理法移送地檢署偵辦。
據了解，許姓祖孫平常以經營廢棄物處理的工程行作為掩護，以1車8千元到1萬元不等的費用，收取他人工程拆除的事業廢棄物，但承攬後卻不依法處理，反而趁深夜無人之際，將一車車廢棄物載至新竹縣五峰鄉偏遠山區傾倒及掩埋，以牟取暴利。
警方掌握該處被濫倒廢棄物的地點位於五峰鄉大隘村山區，山區道路偏僻，平時少有遊客前往，許姓祖孫3人至少傾倒21車次的事業廢棄物到邊坡，濫倒數量「至少1個羽球場大」，經成立專案小組，並報請新竹地檢署剛股翁檢察官貫育指揮偵辦。
案經警方漏夜摸黑上山埋伏、跟監，陸續蒐集到相關事證，昨天時機成熟，兵分多路執行拘提、搜索許姓祖孫3人，以及傳喚通知相關人等到案釐清案情，全案依違反廢棄物清理法移送新竹地方檢察署偵辦。
竹東警分局長林明鋒表示，檢警環聯手查緝不法犯罪永不停歇，呼籲非法犯罪集團勿心存僥倖、以身試法，若民眾發現違法或任意棄置之廢棄物等環境污染行為，請撥打110報案專線，共同守護我們的美麗家園，讓下一代有更好的生活環境。
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