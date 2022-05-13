網路口角陽明山狹路相逢 19歲男遭10餘人圍毆全身傷

蕭姓男子前天深夜到陽明山看夜景，與先前有過口角的盧姓男子狹路相逢，盧烙來10名男子圍毆蕭男，蕭全身多處受傷，一眾人隨即逃離現場，警方昨將涉案11人全數查緝到案，依法送辦。

盧男等人圍毆蕭男成傷。記者李隆揆/翻攝

警方調查，19歲蕭男與20歲盧男有共同朋友，先前曾在網路上互嗆，前天深夜蕭男與幾名友人在台北市士林區凱旋路（文化大學後山）看夜景，卻與盧男狹路相逢，蕭、盧2人再度發生口角。

眼見盧男獨自一人，蕭男口角後不以為意，未料一行人準備離開時，在凱旋路上一家露天餐廳外再次遭遇盧男，以及盧透過通訊軟體找來的10多名男子。

盧等人先是把蕭叫出來團團圍住，對其拳打腳踢，還持球棒毆打蕭男，致其臉部、四肢受多處擦挫傷，見蕭男到地不起才罷手，逃離現場。

員警獲報到場時，先將蕭男送醫治療，隨蕭男友人釐清案情後，擴大調閱監視器畫面，至昨晚順利循線將盧男等涉案11人查緝到案，詢後依聚眾鬥毆、傷害罪嫌移送士林地檢署，檢方複訊後全數請回。