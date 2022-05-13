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勞動部前助理研究員涉貪669萬元 採購異常被逮

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

勞動部林姓前助理研究員涉藉採購職務讓自設立公司得標，再用備、舊品充當新品驗收，並涉護航特定廠商得標後再收回扣，不法金額共計669萬多元，遭彰化地檢署起訴，中分署在舞弊案後，進行內部通盤檢討，修訂「訓練物料管理作業須知」，新建「採購管理及物料管控系統」，加強異常管控。

勞動力發展署中彰投分署前林姓助理研究員經辦採購涉嫌舞弊，遭檢方偵辦起訴一事，中彰投分署表示是主動發現，並全面清查林員經手案件，檢具相關事證移送檢方偵辦，後續將配合司法調查並加強管控機制，防止類似事件再發。

中分署表示，該案是由前林姓助理研究員所任職訓練工場股長，主動比對屬性相同的2個訓練班實習授課所採購的物料，發現其品項及採購頻率有異，主動監控林員實習物料的採購情形，2020年5月發現林員疑似利用採購教學實習材料之便，以舊品佯裝新品申請查驗，恐有不法，即刻清查其歷年經手請購案件，主動移送檢調單位調查。

中分署也表示，機關辦理相關採購案件均依據政府採購法、行政院主計總處訂頒物品管理手冊、發展署所訂實習材料管理等相關規定，並制定分署內部相關作業規範來辦理訓練設備及物料採購、保管、領用及廢棄等事宜；每年於相關會議也會宣導廉政倫理及政府採購法等重要事項，目的是希望同仁能掌握分際，依法執行職務。

勞動部林姓前助理研究員涉藉採購職務讓自設立公司得標，再用備、舊品充當新品驗收，並涉護航特定廠商得標後再收回扣，不法金額共計669萬多元。報系資料照
勞動部林姓前助理研究員涉藉採購職務讓自設立公司得標，再用備、舊品充當新品驗收，並涉護航特定廠商得標後再收回扣，不法金額共計669萬多元。報系資料照

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