影／民團籲司法改革 健全檢察系統

台灣陪審團協會理事長陳為祥等今天舉行記者會，呼籲台灣應著手改革檢察體系，建立檢察專法，讓檢察官代表國家行使追訴權，與負責審判的法官不同，區分檢察官與法官的定位，以免造成審查與檢察不分的情況。

陳為祥表示，台灣檢察系統幾十年來沒有太多變動，而且許多檢察官都認為自己與司法官一樣，要求獨立性，也適用國賠法，但這樣帶來很大風險，因為司法官是被動的，必須起訴後才受理，但是檢察官是主動的，可以指揮警察辦案，既要求獨立性又要有主動性，擁有偵查權與起訴權，很多檢察官負荷過重，一旦造成冤獄也適用國賠法。