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影／民團籲司法改革 健全檢察系統
台灣陪審團協會理事長陳為祥等今天舉行記者會，呼籲台灣應著手改革檢察體系，建立檢察專法，讓檢察官代表國家行使追訴權，與負責審判的法官不同，區分檢察官與法官的定位，以免造成審查與檢察不分的情況。
陳為祥表示，台灣檢察系統幾十年來沒有太多變動，而且許多檢察官都認為自己與司法官一樣，要求獨立性，也適用國賠法，但這樣帶來很大風險，因為司法官是被動的，必須起訴後才受理，但是檢察官是主動的，可以指揮警察辦案，既要求獨立性又要有主動性，擁有偵查權與起訴權，很多檢察官負荷過重，一旦造成冤獄也適用國賠法。
協會提出五點改革方向，一、能建立檢察官專法。二、以司法警察為偵查主體，並賦予微罪裁量權。三、限制檢察官上訴權。四、盡速建立人民審查檢查會。五、完善檢察官汰除機制。
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