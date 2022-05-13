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親兄弟愛上同一女！相約友人炸雞店談判 店內衰淪戰場
桃園一對王姓兄弟愛上了同一名女子，因為彼此都不願意放棄這段感情，去年7月相約友人的炸雞店談判，結果雙方一言不合發生衝突，但沒想到遭殃的卻是友人的店，不但器材毀損，員工也被打傷。桃園地檢署偵辦此案，今以妨害秩序起訴王姓弟弟和李姓、邱姓、張姓3名同夥。
據悉，王姓兄弟相約談判當天，弟弟找了李男等人及2名少年（少年部分移交桃園地院少年法庭審理）助陣，手中還分持鐵棍、球棒和電動BB槍，見談判破裂，隨即動手。哥哥見弟弟發難，及時逃離現場，但友人的炸雞店卻遭殃，除了店內玻璃被打破，友人和店員也變成出氣筒挨打。
案發後，王姓弟弟等人坦承犯行，稱一時衝動認店家在袒護哥哥才會動手，已賠償店家損失，達成和解。
檢方調查，王姓弟弟等人被指控傷害、毀損罪名雖獲對方撤告，但他們的行為還涉及在公共場所聚集3人以上實施強暴罪，訊後仍依法起訴。
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