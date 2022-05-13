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不甘心被分手 惡男竟盜女友裸照寫恐嚇信給她母親

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

51歲的許姓男子不甘與女友分手，竟恐嚇信給對方母親，指女友在婚姻中劈腿、拍裸照，還放話稱台北桃園音樂界很快就會眾所周知。示意圖／Ingimage
51歲的許姓男子不甘與女友分手，竟恐嚇信給對方母親，指女友在婚姻中劈腿、拍裸照，還放話稱台北桃園音樂界很快就會眾所周知。示意圖／Ingimage
51歲的許姓男子不甘與女友分手，竟恐嚇信給對方母親，指女友在婚姻中劈腿、拍裸照，還放話稱台北桃園音樂界很快就會眾所周知，事後雖矢口否認，但因為筆跡相似度高，先前也有其他類似犯行，今天被桃園地檢署恐嚇危安罪起訴。

檢警調查，許男將恐嚇信寄到女友母親在中壢工作的地址，指女友對婚姻不忠、出軌及嚴重劈腿，甚至在已婚狀態下和其他男人發生性關係和拍裸照，枉費當音樂老師，並稱台北桃園音樂界的人應該很快就會知道此事。許男還在信中附上一個隨身碟，以此方式恫嚇女友欲散播照片，造成對方心生畏懼。

許男否認犯行，但檢警調查他的字跡與恐嚇信筆跡高度相似。此外，許男去年9月曾竊取女友手機下載裸照並發送給對方親友，指謫對方劈腿當小三，被台北地檢署依妨害名譽、散播猥褻物等罪起訴，因此說法未被採信，訊後被桃檢起訴恐嚇危安罪。

此外，許男因為寄恐嚇信，同時被指控誹謗和公然侮辱等罪，但由於其女友稱母親不會公開信件，也沒有看記憶卡內容，檢方認為其犯行與「公然」及「意圖散布於眾」有別，如構成犯罪，也屬於原本起訴內容範疇，因此不另做不起訴處分。

恐嚇 桃園 裸照

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