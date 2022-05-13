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涉共諜案二審無罪 王炳忠：台灣要統一 避免變「第二個烏克蘭」

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、文宣委員會副主任委員林明正及王炳忠的父親王進步，被控與陸生周泓旭涉「共諜案」觸犯國安法發展組織罪，一審判5人全部無罪；案件上訴，台灣高等法院今駁回檢方上訴，仍判5人無罪。

王炳忠親自到庭聽判，庭後表示感謝合議庭秉公審判，做出正確判決，案件至今長達4年，歷經法官二度詳實調查，事實已經非常清楚，他身為1987年出生、解嚴後的新世代，秉於對台灣前途的認知，將青春歲月奉獻給台灣島內統派，並非迎合任何人，也沒有人云亦云，更沒有迫於壓力來選擇自己的道路。

他說，他純粹是作為一個台灣土生土長的新世代，清楚地知道台灣解嚴這麼多年來，和大陸經貿往來頻密，不可能和大陸維持政治高度對立，勢必尋求一條政治上的和解之路。

他說，台灣政治人物都說「希望台灣不要成為第二個烏克蘭」，他認為台灣要追求和平統一、一國兩制，才能真正免於「第二個烏克蘭」的命運，尤其美國不斷打台灣牌、利用台灣，並不是挺台灣，而是把台灣當成棋子，最後把台灣推向戰爭的邊緣，這是國人不希望看到的。

王炳忠指出，個人意志未必能阻擋整個局勢發展，他清楚局勢發展下去，兩岸恐怕會產生激烈的變局，只能說大家做好心理準備，希望過程中能夠盡可能減免不必要的仇恨、對立、犧牲。

林明正也說，若看檢方上訴、論告內容，可以發現台灣司法已倒退回白色恐怖，對統派人士做思想檢查，感謝法官守護台灣司法最後一道防線。

王進步表示，感謝法官堅持道德勇氣，他經過4年來的煎熬迫害，深感無奈，還好有親朋好友支持，也感謝律師堅守憲法的道路，維持人民自由民主的基本立場，不然很難達成的目標。

侯漢廷未到庭聽判，但他在臉書上表示，「戰將不屈、正道不孤、眾心如城、為民謀福」，他蒙冤五載終得雪，留取丹心照汗青，感謝司法再還清白，敬佩二審法官無懼當道，堅守無罪推定原則，維持一審無罪判決，令人欽佩。

他說，宣判當下，他在議會開會，為市民捍衛權益，以後他仍會在議會與地方繼續問政建設，為市民服務。經歷過此案，讓他親身見識台灣當前檢調偵辦實務的總總程序瑕疵或陋習，也讓他深刻體會到司法獨立的可貴。

侯漢廷指出，政治羅織極度浪費司法量能，若罔顧政治斲傷司法，恁憑政治凌駕戕害司法公信，司法改革終會是空言，並淪為笑柄，期盼每個人都不再受到不公正待遇；檢方如為政治服務，他勢必上訴到底。

林明正（左起）、王炳忠、律師魏憶龍、王進步。記者林孟潔／攝影
林明正（左起）、王炳忠、律師魏憶龍、王進步。記者林孟潔／攝影

司法改革 王炳忠 侯漢廷

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