男子離婚後持續騷擾前妻遭圍毆 台南警逮13人送辦
台南葉姓男子和李姓女子離婚後，時常騷擾前妻，李女胞弟得知後，11日深夜相約談判，但李男一看到葉男就號令眾人動手，多人圍毆1人，警方獲報趕到現場逮捕13人，依法送辦。
台南市警局歸仁分局警員今天告訴中央社記者，32歲葉男和28歲李女已離婚，但葉男時常到李女開設的鍋燒意麵店騷擾，兩人起口角爭執。
李女的27歲胞弟得知後，和葉男相約11日深夜在台南市仁德區談判；當時李男一口氣帶了10人，葉男僅有1名友人陪同，雙方一見面，李男就號令眾人動手圍毆葉男，造成葉男頭部及手部受傷，警方獲報趕到現場逮捕13人。
警方調查，李男一行人中有9人動手，葉男的友人則在旁觀看未助拳。警方詢後，依妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌將13人移送台南地檢署偵辦。
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