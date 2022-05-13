快訊

整理包／不用痛苦戳鼻子！唾液快篩哪裡買？價錢、檢驗注意事項一次看

領養代替購買是情緒勒索？網紅花錢買狗哪裡有問題？

男子離婚後持續騷擾前妻遭圍毆 台南警逮13人送辦

中央社 / 台南13日電

台南葉姓男子和李姓女子離婚後，時常騷擾前妻，李女胞弟得知後，11日深夜相約談判，但李男一看到葉男就號令眾人動手，多人圍毆1人，警方獲報趕到現場逮捕13人，依法送辦。

台南市警局歸仁分局警員今天告訴中央社記者，32歲葉男和28歲李女已離婚，但葉男時常到李女開設的鍋燒意麵店騷擾，兩人起口角爭執。

李女的27歲胞弟得知後，和葉男相約11日深夜在台南市仁德區談判；當時李男一口氣帶了10人，葉男僅有1名友人陪同，雙方一見面，李男就號令眾人動手圍毆葉男，造成葉男頭部及手部受傷，警方獲報趕到現場逮捕13人。

警方調查，李男一行人中有9人動手，葉男的友人則在旁觀看未助拳。警方詢後，依妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌將13人移送台南地檢署偵辦。

台南 離婚

延伸閱讀

疫情影響？ 110年家暴案件暴衝 虐童2.1萬件

獨／女星淚吐離婚驟變 國小女兒竟飆她髒話

斷開袁惟仁6年！陸元琪吐內心話「剛離婚沒依靠 卻要給兒女依靠」

妻控醉夫掃把打人罵「妓女」 判准離婚但得出錢養小孩

相關新聞

不甘心被分手 惡男竟盜女友裸照寫恐嚇信給她母親

51歲的許姓男子不甘與女友分手，竟恐嚇信給對方母親，指女友在婚姻中劈腿、拍裸照，還放話稱台北桃園音樂界很快就會眾所周知，...

勞動部前助理研究員涉貪669萬元 彰化地檢署起訴

勞動部林姓前助理研究員涉藉採購職務讓自設立公司得標，再用備、舊品充當新品驗收，並涉護航特定廠商得標後再收回扣，不法金額共...

陸女來台違反檢疫溜出門 要再回大陸先繳錢

嫁來台灣的大陸籍李姓女子在疫情期間，從澳門搭機返台，依規定須居家檢疫，但她把手機關機，規避手機電子圍籬監測，溜出家門7小...

吃官司改名「含冤」 一審有罪、二審逆轉無罪真獲昭雪

台中彭姓男子不滿施工封路，對蔡姓員工罵「那麼老哪叫小女生」、「妳不懂法」等語，彭經檢方起訴恐嚇罪嫌後，他疑為明志改名「含...

邢泰釗稱有人想影響三中案 高院：無從回應空氣般話語

台灣高等法院審理「三中案」，今將傳國民黨前主席馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清。對於檢察總長邢泰釗就職時稱...

檢察論壇黑函收斂 雜音噤聲中張斗輝掌二審龍頭

法務部檢察官人事審議委員會今天將公告由法務部長蔡清祥圈選出的全國新任一、二審檢察長名單，法務部常務次長張斗輝將獲遴派台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。