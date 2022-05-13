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陸女來台違反檢疫溜出門 要再回大陸先繳錢
嫁來台灣的大陸籍李姓女子在疫情期間，從澳門搭機返台，依規定須居家檢疫，但她把手機關機，規避手機電子圍籬監測，溜出家門7小時，經高雄市衛生局裁罰33萬元，行政執行署高雄分署限制她出境，她為了回大陸只好繳清罰款。
據了解，51歲的李姓女子從澳門返台，違反防疫規定，在居家檢疫期間，將手機關機後，外出到公園運動、辦事情，高雄市衛生局訪查確實，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，裁罰33萬元，李女分期繳罰金，每月繳1萬3750元，但繳了7期以後便沒再繳款，衛生局將案轉行政執行署強制執行。
行政執行署高雄分署受理後，調查李女的財產，並扣押她在郵局的存款僅4000多元。高雄分署派員到李女住處，無人應門，發函通知她提供清償計畫，她也置之不理，行政執行署高雄分署認為她為躲避執行，有逃匿之虞，便對她祭出限制她出境、出海禁令。
李女因最近要回大陸探親，由於受限無法出境，5月10日才請她丈夫出面到行政執行署，幫她繳清積欠的罰鍰22萬9895元，高雄分署即解除對她限制出境，回大陸省親。
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