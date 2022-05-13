快訊

整理包／不用痛苦戳鼻子！唾液快篩哪裡買？價錢、檢驗注意事項一次看

領養代替購買是情緒勒索？網紅花錢買狗哪裡有問題？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸女來台違反檢疫溜出門 要再回大陸先繳錢

聯合報 / 記者林保光／即時報導

嫁來台灣的大陸籍李姓女子在疫情期間，從澳門搭機返台，依規定須居家檢疫，但她把手機關機，規避手機電子圍籬監測，溜出家門7小時，經高雄市衛生局裁罰33萬元，行政執行署高雄分署限制她出境，她為了回大陸只好繳清罰款。

據了解，51歲的李姓女子從澳門返台，違反防疫規定，在居家檢疫期間，將手機關機後，外出到公園運動、辦事情，高雄市衛生局訪查確實，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，裁罰33萬元，李女分期繳罰金，每月繳1萬3750元，但繳了7期以後便沒再繳款，衛生局將案轉行政執行署強制執行。

行政執行署高雄分署受理後，調查李女的財產，並扣押她在郵局的存款僅4000多元。高雄分署派員到李女住處，無人應門，發函通知她提供清償計畫，她也置之不理，行政執行署高雄分署認為她為躲避執行，有逃匿之虞，便對她祭出限制她出境、出海禁令。

李女因最近要回大陸探親，由於受限無法出境，5月10日才請她丈夫出面到行政執行署，幫她繳清積欠的罰鍰22萬9895元，高雄分署即解除對她限制出境，回大陸省親。

李女的丈夫出面（左下）到行政執行署，幫她繳清積欠的罰款。記者林保光／翻攝
李女的丈夫出面（左下）到行政執行署，幫她繳清積欠的罰款。記者林保光／翻攝

衛生局 居家檢疫 澳門

延伸閱讀

當共諜替大陸發展組織？王炳忠、侯漢廷等人二審全無罪

和碩示警 Q2出貨全面衰退

大陸機床業 Q1出口增長

大陸新能源汽車 銷量高速增長

相關新聞

涉共諜案二審無罪 王炳忠：台灣要統一 避免變「第二個烏克蘭」

新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、文宣委員會副主任委員林明正及王炳忠的父親王進步，被控與陸生周泓旭涉「共諜案」觸犯...

陸女來台違反檢疫溜出門 要再回大陸先繳錢

嫁來台灣的大陸籍李姓女子在疫情期間，從澳門搭機返台，依規定須居家檢疫，但她把手機關機，規避手機電子圍籬監測，溜出家門7小...

吃官司改名「含冤」 一審有罪、二審逆轉無罪真獲昭雪

台中彭姓男子不滿施工封路，對蔡姓員工罵「那麼老哪叫小女生」、「妳不懂法」等語，彭經檢方起訴恐嚇罪嫌後，他疑為明志改名「含...

邢泰釗稱有人想影響三中案 高院：無從回應空氣般話語

台灣高等法院審理「三中案」，今將傳國民黨前主席馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清。對於檢察總長邢泰釗就職時稱...

檢察論壇黑函收斂 雜音噤聲中張斗輝掌二審龍頭

法務部檢察官人事審議委員會今天將公告由法務部長蔡清祥圈選出的全國新任一、二審檢察長名單，法務部常務次長張斗輝將獲遴派台灣...

大城鄉長、秘書向廠商索賄數百萬 監院全票通過彈劾

監察院今天表示，彰化縣大城鄉長蔡鴻喜、秘書王宏銘，以民眾抗爭需要疏通，向鋪設陸域電纜管路的綠電工程廠商索賄，作為核發路證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。