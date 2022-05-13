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吃官司改名「含冤」 一審有罪、二審逆轉無罪真獲昭雪

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中彭姓男子不滿施工封路，對蔡姓員工罵「那麼老哪叫小女生」、「妳不懂法」等語，彭經檢方起訴恐嚇罪嫌後，他疑為明志改名「含冤」但一審仍被判有罪，二審則以彭無侮辱犯意，且蔡女為44歲熟齡女子，被稱老縱然不悅但不至於貶損人格，撤銷改判彭無罪，全案確定，含冤得以昭雪。

彭男當時經起訴、一審判有罪時，該判決就曾在法界盛傳，由於彭事後改名「含冤」，依照文字本意指蒙受冤白，引起外界解讀可能想表達不滿，或是自證清白，更有討論法律臉書粉絲專頁分享引起熱議。

台中地檢查，彭（69歲）前年11月4日不滿建設公司佔用車道施工，朝蔡姓員工侮辱「妳那麼老哪叫小女生」、「妳不懂法，妳法字都不會寫」，還舉起右手逼近作勢毆打，對方被嚇到後退哭泣，經其他工人上前圍住才制止，偵結依恐嚇、公然侮辱等罪嫌起訴他。

台中地院一審時，彭否認侮辱、恐嚇，彭的辯護人也說，彭無侮辱犯意，現場李姓員工有錄下互相謾罵過程，但李證稱沒看到彭有揮手，顯見彭並無恐嚇；李女證稱，她被嚇哭說「你怎麼可以欺負我一個小女生」，彭就罵「妳不要臉，那麼老哪叫小女生」，還逼近握拳作勢要打她。

一審認為，彭罵「妳那麼老哪叫小女生」、「妳不懂法，妳法字都不會寫」依社會通念顯然含有貶義意涵，主觀有侮辱她人格的惡意，依恐嚇罪判彭拘役20日，彭不服上訴。

台中高分院二審指出，全案因彭質疑施工沒申請就封路，質問要蔡女提出證明，以彭主觀是認為施工封路違法才和蔡爭吵，並出言「妳不懂法，妳法字都不會寫」，難認主觀有侮辱蔡犯意，且蔡卻時無法律背景，彭出言雖有嘲弄之情，但未達貶損她人格程度。

二審查，根據錄音蔡有稱彭「老」，彭才以此反擊蔡說「妳那麼老哪叫小女生」，這部分說的「老」應是指蔡非稚齡小女生，且蔡65年次，案發時是44歲熟齡女子，就算被說不是小女生甚至老，縱然不悅但也不至於貶損人格尊嚴；另比對證詞，也認為蔡稱彭作勢要毆打有誇大之情。

二審認為，一審判決偏重彭說「妳那麼老哪叫小女生」、「妳不懂法，妳法字都不會寫」的負面語意，且證人說法有疑，撤銷改判彭無罪，全案確定。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

女生 恐嚇 公然侮辱

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