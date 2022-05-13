檢察長大換血有亮點 「陽春檢察官」陳盈錦派屏東地檢

法務部檢察官人事審議委員會今天公告6名新檢察長人事案，法務部常務次長張斗輝獲遴派台灣高等檢察署檢察長，為承諾檢察長由一審舉才，司法官訓練所33期結業的新北地檢署檢察官陳盈錦派屏東地檢署檢察長。

陳盈錦是司法官學院33期結業，曾任主任檢察官、6年行政執行署分署長、3年行政執行署副署長職務，他2021年8月自願回一審辦案，今天以「陽春檢察官」之姿獲派甲級的屏東地檢署檢察長，打破人事傳統。

法務部長蔡清祥新派任的6名檢察長分別是張斗輝派台灣高等檢察署、廉政署長鄭銘謙派金門高分檢署、保護司長毛有增派新北地檢署、陳盈錦派屏東地檢署、郭景東派金門地檢署，以及黃元冠派連江地檢署。

除了基層呼應檢察長由一審拔擢蔡清祥「已經」回應，入圍檢察長有待圈選12人名單中的唯一女性、即台高檢檢察官許鈺茹，以及有「法官轉任檢察官」特殊經歷的台北地檢署派廉政署視察室主任林漢強都向隅，人事安排不無遺憾。

這波人事布局中，彰化地檢署女檢察長俞秀端過去處理「太魯閣列車失事案」表現可圈可點，先平調彰化，一年後銜命「北上」接掌桃園地檢署，是另一亮點；桃園地檢署向來被視為「艱困地檢署」，檢察官結案量、檢察官經驗都是問題，高層屬意俞前去，可見對其期待值極高。

此外，一波檢察長新人事中，有人按兵不動。宜蘭地檢署檢察長李嘉明率隊正偵辦宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪瀆案件，案子進程引發高度政治疑慮，李嘉明「鎮守」宜蘭，應與法務高層希望案子能繼續獲釐清有關。

檢察長人事新布局曝光，檢察圈內評價未知，不過，每每重要檢察人事調動，幾家歡樂幾家愁難免；張斗輝調派台高檢後，遺缺可望由現任檢察司長林錦村接手，林錦村的遺缺，則由台中地檢署檢察長黃謀信接手。

至於廉政署長、法務部保護司長等行政首長懸缺之後，法務部依規將陳報行政院核准後再予補實、派任，極可能自目前職期屆滿的檢察長中遴任。