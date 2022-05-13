百富非法銷售澳洲基金吸金30億 負責人300萬交保

百富資本控股公司未經金管會許可，被控非法銷售澳洲「金河獨立投資型組合」等2檔基金，7年內不法吸金30億元。台北地檢署昨發動搜索並約談登記負責人儲國衡、實際負責人儲開軒父子檔、公司會計等4人，複訊後，認為儲開軒涉犯證券投資信託及顧問法諭令300萬元交保，其父儲國衡200萬交保，2人均限制出境出海。

檢調追查，儲國衡、儲開軒父子自2016年5月起迄今，涉在台以舉辦說明會、抑或透過親友介紹等方式，大力推銷「金河獨立投資型組合基金」、「BEST LEADER基金」，投資單位以美金計算，宣稱保本、年息報酬約百分之6.5至百分之12，吸引不少投資人趨之若鶩，由於這兩檔基金未經核准販售，全案因調查局接獲檢舉立案調查。

檢調搜索查扣百富公司內帳，發現吸金高達30億元，被害人數清查統計中。