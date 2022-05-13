檢察論壇黑函收斂 雜音噤聲中張斗輝掌二審龍頭

法務部檢察官人事審議委員會今天將公告由法務部長蔡清祥圈選出的全國新任一、二審檢察長名單，法務部常務次長張斗輝將獲遴派台灣高等檢察署檢察長，接任檢察總長邢泰釗留下的「二審檢察龍頭」職缺。

以往重大檢察人事調動前，檢察官論壇常風起雲湧。去年此際，黑函滿天飛，蔡清祥對此一文化深不以為然，撂下「檢察官糾正別人，正人更要正己」的重話，而今年入圍名單爭議性不高，有興趣上網留言抒發己見的不多。

有人留「能被民選委員肯定的都是一時之選，只是選才的標準一是自願報名，其二好像就是投票…導致本次候選人行政職系偏多，…2種可能，一種是大家都無意功名，一種是辦案出線不易」。

有檢察官回應「…現在調辦事或擔任行政職的學長，很多在辦案時的表現並不遜色(甚至非常優異)…」、「…不管在檢察機關或是行政單位，只要是戰戰競競的堅守本位，努力付出的都是優秀的人選…」，這篇回應有許多人按讚。

檢審會上周通過12人入圍名單，包括張斗輝、26期的台中高分檢署主任檢察官張宏謀、26期的廉政署署長鄭銘謙、28期的檢察司司長林錦村、30期的法務部保護司司長毛有增、33期的法務部司法官學院主任秘書李海龍。

33期的新北地檢署檢察官陳盈錦、34期的台中高分檢署檢察官謝名冠、36期的台中高分檢署檢察官郭景東、36期的台高檢署檢察官許鈺茹、37期的高雄高分檢檢察官派駐法務部廉政署南調組組長黃元冠、38期的台北地檢署檢察官派駐法務部廉政署視察室主任林漢強。