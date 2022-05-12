邢泰釗指有人想影響三中案 高院：無從回應空氣般話語

國民黨前主席馬英九被控為在2005年底、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、中廣、中影股權與舊黨部大樓，台北地檢署依證券交易法等罪起訴馬等6人，一審僅認定前立委蔡正元犯業務侵占等罪，其餘5名被告無罪。北檢上訴，台灣高等法院明傳馬，但甫接任檢察總長邢泰釗卻稱有人欲藉各種途徑影響三中案二審，激起漣漪。

高院表示，法官獨立審判，若遇有關說情事須通報政風室，但目前沒收到任何通報，因邢未說明「誰影響了誰」，高院無從對空氣般的話語回應。

本案被告包括馬英九、國民黨中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清、國民黨前政策會執行長蔡正元、蔡的妻子洪菱霙、岳父洪信行。台北地方法院認為檢察官所提證據無法證明張哲琛、汪海清違反證交法；馬英九黨主席身分更不是特別背信罪規範範圍，販售舊黨部大樓也沒造成損害，判無罪。

馬英九曾任兩任總統，但遭檢方「重啟調查」三中案，調查一開始就不斷遭質疑「政治追殺」，一審判決結果出爐時，不少法界人士表示「和想像的差不多」。不過檢方則認為，馬英九所為不利益且不合營業常規賤賣三中股權的行為，表面上「沒有拿一毛錢」但「不法暴利進入他人私囊」，兩者有何不同，國人自有公評。

高院上月已傳喚後蔡正元與家人，明天再傳馬、張、汪。檢方列舉9項上訴理由，包括北院採證法則自相矛盾、割裂起訴事實的架構、未提出商業判斷法則的適用要件及標準、對於交易案是否符合營業常規的標準迴異於司法實務、混淆被告動機與主觀犯意、以形式外觀檢視交易案的合法性、在數交易案中的評價標準不一、判決無罪理由與卷內事證相違卻沒說明，以及逸脫起訴書、契約文件等書面證據及被告的辯解，自行創設概念，並逕行認定不用適用公司取處程序和內控規定。

不過，去年馬一審獲判無罪後，就曾發聲明指責北檢強行起訴，並指這是利用司法進行政治追殺，籲下架「東廠」。

起訴之際擔任北檢檢察長的邢泰釗，在一審宣判時位居台灣高等檢察署署長，當時他說這是「單純的刑事案件」，期待馬尊重司法，勿以政治手段操作、以影射方式作人身攻擊，才有利民主法治發展。邢稱，若檢方是因政治壓力而辦案，大可詢問基層或離職的檢察官他是否有交辦偵辦，他不可能為了升官而這樣做。邢贊成將證據光碟全面公開、提供國人檢視，讓真相大白；他指檢方依證據辦案，「事情沒那麼醜陋」。