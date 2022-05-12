快訊

直播／中研院召開跨國同步記者會 公布銀河系中心重大發現

圖文教你做／如何視訊看診？「健康益友APP」操作流程一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百富非法銷售澳洲基金吸金30億 登記負責人移送北檢

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局台北市調查處獲報，指百富資本控股公司未經金管會許可，非法銷售澳洲「金河獨立投資型組合」等2檔基金，7年內不法吸金30億元，今天兵分3路發動搜索，約談登記負責人儲國衡、實際負責人儲軒儲父子檔、公司會計等3名被告，全案依證券投資信託及顧問法罪偵辦，儲國衡晚間先移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

檢調追查，儲國衡、儲開軒父子自2016年5月起迄今，涉在台以舉辦說明會、抑或透過親友介紹等方式，大力推銷「金河獨立投資型組合基金」、「BEST LEADER基金」，投資單位以美金計算，宣稱保本、年息報酬約百分之6.5至百分之12，吸引不少投資人趨之若鶩，由於這兩檔基金未經核准販售，全案因調查局接獲檢舉立案調查。

檢調搜索查扣百富公司內帳，發現吸金高達30億元，被害人數清查統計中。

調查局台北市調查處獲報，指百富資本控股公司未經金管會許可，非法銷售澳洲「金河獨立投資型組合」等2檔基金，7年內不法吸金30億元，今天兵分3路發動搜索，約談登記負責人儲國衡、實際負責人儲軒儲父子檔、公司會計等3名被告，全案依證券投資信託及顧問法罪偵辦，儲國衡晚間先移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。
調查局台北市調查處獲報，指百富資本控股公司未經金管會許可，非法銷售澳洲「金河獨立投資型組合」等2檔基金，7年內不法吸金30億元，今天兵分3路發動搜索，約談登記負責人儲國衡、實際負責人儲軒儲父子檔、公司會計等3名被告，全案依證券投資信託及顧問法罪偵辦，儲國衡晚間先移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

吸金 澳洲 北市

延伸閱讀

百富資本銷售澳洲基金吸金30億 父子檔涉案遭搜索約談

歐洲趕在冬天前到澳洲搶煤 推升海岬型運價飆漲

唾液快篩澳洲「禁2歲以下使用」 藍委爆衛福部竟拿掉警語

假買車真強盜奧迪名車 北檢擬聲押主謀

相關新聞

辜仲諒紅火案無罪判決撤銷 發回高院更審

因中信金控有意併兆豐金控而引發的紅火案纏訟16年，一審依證券交易法、銀行法背信罪判中信金控前副董事長辜仲諒9年徒刑，經最...

竹市首度公布酒駕累犯個資第1人是他 因這原因未放照片

酒駕新法今年3月31日起施行，各縣市陸續公布酒駕或拒測違規再犯者個資，桃竹苗地區由監理單位公告。新竹市監理站今天公布首波...

張魁兒子除擄人逼債還A包被「抓包」 涉詐再判6月刑

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波，檢方認定他計誘涂姓被害人外出，讓黑道擄人、逼債，張覺引不認罪，台北地...

藝人蘿莉塔有罪！罵李沐晴「吃人老公」判有期徒刑2月

女藝人蘿莉塔網路留言指女藝人李沐晴「吃別人老公」，被控加重誹謗；台北地院審理，蘿莉塔不認罪，加碼指摘李女，檢方認為，蘿莉...

月開近400件違停遭調職 員警喊遭懲罰、分局認無不當

台中市警員施嘉承經第五分局依考核不佳、執法屢遭投訴調職至大甲分局，施今和時代力量台中黨部南屯區主任吳佩芸出面控訴，認為他...

百富非法銷售澳洲基金吸金30億 登記負責人移送北檢

調查局台北市調查處獲報，指百富資本控股公司未經金管會許可，非法銷售澳洲「金河獨立投資型組合」等2檔基金，7年內不法吸金3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。