百富非法銷售澳洲基金吸金30億 登記負責人移送北檢

調查局台北市調查處獲報，指百富資本控股公司未經金管會許可，非法銷售澳洲「金河獨立投資型組合」等2檔基金，7年內不法吸金30億元，今天兵分3路發動搜索，約談登記負責人儲國衡、實際負責人儲軒儲父子檔、公司會計等3名被告，全案依證券投資信託及顧問法罪偵辦，儲國衡晚間先移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

檢調追查，儲國衡、儲開軒父子自2016年5月起迄今，涉在台以舉辦說明會、抑或透過親友介紹等方式，大力推銷「金河獨立投資型組合基金」、「BEST LEADER基金」，投資單位以美金計算，宣稱保本、年息報酬約百分之6.5至百分之12，吸引不少投資人趨之若鶩，由於這兩檔基金未經核准販售，全案因調查局接獲檢舉立案調查。