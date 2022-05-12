專騙大陸人　詐欺機房不法獲利200萬11人聲押禁見

王姓主嫌今年4月起出資於高雄市楠梓區籌組電信詐欺機房，涉嫌以假公安方式詐騙大陸民眾，不法獲利至少新台幣200萬元，橋頭地檢署日前接獲情資，與台東縣刑警大隊、高市新興警分局、楠梓警分局等組成專案小組，破獲該電信詐欺機房，並查扣犯案工具筆電、平板等證物，檢方訊問後認為王嫌在內11人涉犯組織犯罪條例、詐欺取財等罪嫌重大，且有串供滅證之虞，向法院聲押禁見。

專案小組調查發現，王姓主嫌（26歲）今年4月起出資，與不詳販賣個資業者（俗稱菜商）、大陸地區不詳車手集團洗錢業者（俗稱水房）合作，在台東縣、屏東縣、高雄市楠梓區等多處轉移、籌組電信詐欺機房，機房工作人員分工三線，第一線報酬為犯罪所得的7%、第二線為8％、第三線為6％，機房運作期間採集中式管理，人員皆留宿屋內，並依教戰手冊行騙。

據了解，該機房犯罪手法是先假冒大陸「通訊管理局」公務員，以通訊軟體誆稱民眾有申辦的電話門號發送詐欺簡訊，造成個資外洩，再請民眾向偽造的大陸公安報案，以此誆騙民眾的金融帳號及轉帳密碼等資訊，再交由大陸水房車手洗錢集團負責把錢轉走，初估不法獲利金額約新台幣200萬元以上，實際受害人數及金額還有待專案小組人員持續追查。

檢警經多方蒐證，本月10日至楠梓區高楠公路一處透天厝電信詐欺機房爬梯攻堅，當場逮捕王姓主嫌等14人，並扣押疑似詐欺使用的筆電、手機、平板電腦及教戰守則等證物，檢方漏夜訊問後認為王姓主嫌等11人涉犯組織犯罪條例及刑法3人以上共同犯詐欺取財罪嫌重大，且有串證、滅證之虞向法院聲請羈押，其餘3人分別交保或請回。