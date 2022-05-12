闖壽山秘境拍美照 誤入軍事管制區今年已10件被送辦

國內近年掀起登山健行熱潮，高雄壽山秘境「少女峰」、「山電久」、「新海洋美景」等地，成不少網美嚮往景點，但壽山有一半範圍屬於軍事管制區，擅闖可能被依「要塞堡壘地帶法」送辦，一名盧姓山友擅闖管制區，被檢方處以緩起訴，不過他未繳2萬元處分金，緩起訴撤銷後，被法院判拘役40天。

去年10月，曾姓男子和林姓女子跑到「少女峰」探險，兩人拍完照後下山迷路，報警求援，救難人員直到當晚9點才找到迷路的兩人，雖然幸運脫困，但擅闖管制區，被警方依依違反要塞堡壘法送辦。

據了解，今年1月至4月，軍方已移送10件擅闖柴山軍事管制區的山友，有些人是將照片上傳至社群軟體，被軍方發現後移送，有些則是登山路途中迷路，尋求警消協助救援，脫困後被依規定送辦。

這10件經雄檢調查後，檢方認為闖入者無前科，或是山友登山疲憊、從無提醒告示牌處上山等，造成迷路誤闖的情況，認定罪責輕微，並非故意闖入，均予以不起訴、緩起訴處分。

據了解，最近10年只有一位盧姓山友因擅入管制區被判刑，但他沒繳2萬元處分金，被檢察官撤銷緩起訴後送審，法院判拘役40天，得易科罰金4萬元。

2020年8月，高雄吳姓男子等9人跑到「大猴洞」探險，有隊員滑倒受傷，脫困後全遭法辦，吳男等9人辯稱沿路無告示牌或鐵絲網圍籬，不清楚闖入管制區，檢方偵辦時，憲兵會同吳男會勘登山路徑，發現確實沒有告示牌，9人獲不起訴處分。

為了避免山友誤闖，檢方、軍方會商後，決議由軍方加強管制牌設立，首次誤闖山友會開勸導單，若是累犯恐需面臨刑責。

另據高雄市消防局統計，前年接獲壽山失聯救援11件，去年8件，多是為探尋網紅口中的秘境而迷失方向。今年1月，2名年輕遊客前往祕境「少女峰」，不熟路況迷路，深夜由警察、消防人員護送下山。