水泥工積欠罰款、停車費近4萬元 台南分署扣車馬上繳清

台南曾姓水泥工所有小發財車長期沒驗車已被註銷牌照，不但照開上路闖紅燈，且未繳停車費及國道通行費等，2年多來累計71筆、積欠3萬8千多元，行政執行署台南分署今赴仁德住處，叫來拖吊車準備查封該車，妻子剛好返家見狀喊卡，立即匯款繳清欠款，這才保住曾男生財工具。

台南分署指出，65歲曾男2019年7月間駕駛已註銷牌照小發財車，行經台南市永康區中華路口闖紅燈，經台南交通警察大隊依科技執法開單告發，經市府交通局裁處1萬2100元。

不僅如此，2018年至2020年間因在道路停車處所未依規定繳費及未依規定繳交高速公路通行費等，計被裁處67筆、共2萬1000元罰鍰，且欠繳燃料費及公路法罰鍰3筆、共5590元，總計71筆、欠款3萬8690元，拒不繳納，由交通局、台南監理站移送台南分署強制執行。

台南分署表示，今年1月間收案，曾核發執行命令扣押曾男銀行存款，但未扣得存款，執行人員今天至曾男仁德住處現場執行時，發現小發財車即停放在住家門口，立即查封，並聯絡拖吊車輛前來拖車。