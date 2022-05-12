辜仲諒紅火案無罪判決遭撤銷 最高法院判決理由出爐

中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟至今16年，一審依證券交易法、銀行法背信罪判辜9年徒刑，經最高法院二度發回更審，台灣高等法院更二審逆轉改判辜無罪，最高法院今撤銷發回高院更審；另同案被告、時任中信金控財務長張明田、時任中信金控投資處副處長林祥曦部分也被撤銷。

最高法院指出，更二審未加以調查辜、張、林有無背信故意，並在判決中說明證據取捨的理由，另有該是審理範圍的事項卻未予判決的違法；再者，更二審未究明釐清辜、張、林是否有導致中信金控損害，倘若3人有背信故意，縱使衛生損害，是否也應該成立未遂犯，元判決沒有說明就諭知無罪，尚嫌速斷。

最高法院表示，檢察官對於本案辜仲諒被訴間接操縱股價部分合法上訴，為避免裁判上矛盾，原判決關於中信金控沒收部分，也應一併發回。

檢方起訴指出，辜與張、林等人共謀利用中信銀行向巴克萊銀行買進美金3億9000萬元連結兆豐金股票的結構債，再將結構債賣給妹婿陳俊哲的紅火公司；辜等人向金管會申請轉投資兆豐金控獲准，透過放出利多消息、大量買進兆豐金控股票，使兆豐金控股票上漲；紅火公司藉機贖回結構債，獲得美金3074萬餘元差額利益，而損害中信金控。

一審依證券交易法、銀行法背信罪判辜9年徒刑；二審改判辜9年8月徒刑，併科1億5000萬元罰金，判決被最高法院撤銷。更一審認定辜犯金控法共同背信罪，改判3年6月徒刑，最高法院再度撤銷發回更審。

更二審認為，財產損害是構成背信罪基本因素，紅火公司、中信銀行、中信金控屬不同法人，中信銀行已出售結構債給紅火公司，紅火事後贖回獲利，不能認定獲利應歸屬於中信銀或中信金控所有，無論辜等人決定持有、贖回或出售結構債給第三人，中信銀行都無法賺取差額利益。