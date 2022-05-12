中市公告首波酒駕累犯個資 警局專案掃除「醉犯」

台中市政府交通局今天上網公告酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，首波公告酒駕累犯名單有2人，市警局並針對特定區域推動「掃除醉犯」專案，期望能對酒駕者產生嚇阻警惕效果。

台中市政府今天發布新聞稿表示，酒駕新法於今年3月31日起施行，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自民國108年7月1日起算，於10年內第2次累犯，除了加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，並公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實。

交通局長葉昭甫表示，台中首波公告的酒駕累犯名單有2人，其中1人於龍井區及烏日區違規酒駕被攔查；另1人則是在北區及北屯區有違規酒駕情形，2人都是累犯。

配合酒駕新法施行，台中市政府已於網站上設置酒駕及拒測累犯公告專區，公告揭露駕駛人全名、照片及違法事實等資訊，期望能對酒駕者產生嚇阻警惕效果。

交通局指出，市府警察局已於去年12月1日至今年2月28日執行「掃除醉犯」專案，今年3月起也再度執行「掃除醉犯2.0」專案，視轄區特性，針對易發生酒後駕車時段、路段及區域，改變現行「定點封閉式」取締酒後駕車專案路檢勤務，以24小時全天候分散機動全面巡守，結合重點守望或盤查等勤務執行攔檢。

根據市警局統計，今年3月31日至4月30日與去年同期比較，酒駕A1類（造成人員當場或24小時內死亡）交通事故減少2件、死亡減少2人，顯見已有效防制酒駕事故發生。