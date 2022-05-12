快訊

直播／中研院召開跨國同步記者會 公布銀河系中心重大發現

圖文教你做／如何視訊看診？「健康益友APP」操作流程一次看

中市公告首波酒駕累犯個資 警局專案掃除「醉犯」

中央社 / 台中12日電

台中市政府交通局今天上網公告酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，首波公告酒駕累犯名單有2人，市警局並針對特定區域推動「掃除醉犯」專案，期望能對酒駕者產生嚇阻警惕效果。

台中市政府今天發布新聞稿表示，酒駕新法於今年3月31日起施行，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自民國108年7月1日起算，於10年內第2次累犯，除了加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，並公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實。

交通局長葉昭甫表示，台中首波公告的酒駕累犯名單有2人，其中1人於龍井區及烏日區違規酒駕被攔查；另1人則是在北區及北屯區有違規酒駕情形，2人都是累犯。

配合酒駕新法施行，台中市政府已於網站上設置酒駕及拒測累犯公告專區，公告揭露駕駛人全名、照片及違法事實等資訊，期望能對酒駕者產生嚇阻警惕效果。

交通局指出，市府警察局已於去年12月1日至今年2月28日執行「掃除醉犯」專案，今年3月起也再度執行「掃除醉犯2.0」專案，視轄區特性，針對易發生酒後駕車時段、路段及區域，改變現行「定點封閉式」取締酒後駕車專案路檢勤務，以24小時全天候分散機動全面巡守，結合重點守望或盤查等勤務執行攔檢。

根據市警局統計，今年3月31日至4月30日與去年同期比較，酒駕A1類（造成人員當場或24小時內死亡）交通事故減少2件、死亡減少2人，顯見已有效防制酒駕事故發生。

酒駕 台中市

延伸閱讀

嘉義區監理所公布首批2名酒駕累犯 姓名照片違規事實

竹市首度公布酒駕累犯個資第1人是他 因這原因未放照片

中市首波公告累犯酒駕個資2人曝光 10年內2次算累犯

曾和徐懷鈺一樣紅 女星酒駕在派出所摔聖經

相關新聞

辜仲諒紅火案無罪判決撤銷 發回高院更審

因中信金控有意併兆豐金控而引發的紅火案纏訟16年，一審依證券交易法、銀行法背信罪判中信金控前副董事長辜仲諒9年徒刑，經最...

竹市首度公布酒駕累犯個資第1人是他 因這原因未放照片

酒駕新法今年3月31日起施行，各縣市陸續公布酒駕或拒測違規再犯者個資，桃竹苗地區由監理單位公告。新竹市監理站今天公布首波...

張魁兒子除擄人逼債還A包被「抓包」 涉詐再判6月刑

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波，檢方認定他計誘涂姓被害人外出，讓黑道擄人、逼債，張覺引不認罪，台北地...

藝人蘿莉塔有罪！罵李沐晴「吃人老公」判有期徒刑2月

女藝人蘿莉塔網路留言指女藝人李沐晴「吃別人老公」，被控加重誹謗；台北地院審理，蘿莉塔不認罪，加碼指摘李女，檢方認為，蘿莉...

月開近400件違停遭調職 員警喊遭懲罰、分局認無不當

台中市警員施嘉承經第五分局依考核不佳、執法屢遭投訴調職至大甲分局，施今和時代力量台中黨部南屯區主任吳佩芸出面控訴，認為他...

百富非法銷售澳洲基金吸金30億 登記負責人移送北檢

調查局台北市調查處獲報，指百富資本控股公司未經金管會許可，非法銷售澳洲「金河獨立投資型組合」等2檔基金，7年內不法吸金3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。