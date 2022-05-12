嘉義區監理所公布首批2名酒駕累犯 姓名照片違規事實

政府為遏阻酒駕，修正道路交通管理處罰條例加重處罰酒駕、拒檢累犯，3月31日上路，10年內酒駕累犯或酒駕拒測者，公路主管機關公布姓名、照片及違規事實，嘉義區監理所今天公布首批嘉縣酒駕累犯程姓及吳姓男子，累計嘉縣、市各公布2名酒駕累犯，都是男性駕駛。

監理所說，程姓男子4月4日在布袋鎮台17線129公里處，酒駕被查獲，3次以上酒駕；吳姓男子4月7日在六腳鄉古林村林內60號前，第2次酒駕被查獲。

監理所表示，10年內第2次以上酒 (毒)後駕車或拒測行為，自2019 年7月1日起有酒 (毒)後駕車或拒測行為，又在今年3月31日以後酒(毒)後駕車或拒測違規累犯，依新法規定，在嘉義區監理所網頁公布姓名、照片及違法事實。