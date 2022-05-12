快訊

母親「快篩陽」臥床...女兒幫翻身驚覺無生命跡象 相驗死因出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義區監理所公布首批2名酒駕累犯 姓名照片違規事實

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

政府為遏阻酒駕，修正道路交通管理處罰條例加重處罰酒駕、拒檢累犯，3月31日上路，10年內酒駕累犯或酒駕拒測者，公路主管機關公布姓名、照片及違規事實，嘉義區監理所今天公布首批嘉縣酒駕累犯程姓及吳姓男子，累計嘉縣、市各公布2名酒駕累犯，都是男性駕駛。

監理所說，程姓男子4月4日在布袋鎮台17線129公里處，酒駕被查獲，3次以上酒駕；吳姓男子4月7日在六腳鄉古林村林內60號前，第2次酒駕被查獲。

監理所表示，10年內第2次以上酒 (毒)後駕車或拒測行為，自2019 年7月1日起有酒 (毒)後駕車或拒測行為，又在今年3月31日以後酒(毒)後駕車或拒測違規累犯，依新法規定，在嘉義區監理所網頁公布姓名、照片及違法事實。

民眾可至嘉義區監理所網站首頁（https://cyi2.thb.gov.tw/）「監理業務」，點選「酒駕及拒測累犯公布專區」，依據違規地點，選擇處罰機關:嘉義區監理所、嘉義市監理站、雲林監理站、東勢監理分站，即可查詢該地區酒 (毒)後駕車或拒測累犯違規人資料，藉此讓民眾有所警惕，不要有酒後駕車等違規行為，確保民眾生命安全。

嘉義區監理所今天公布首批嘉縣酒駕累犯程姓及吳姓男子，姓名照片違規事實。記者魯永明／翻攝
嘉義區監理所今天公布首批嘉縣酒駕累犯程姓及吳姓男子，姓名照片違規事實。記者魯永明／翻攝

酒駕 嘉義

延伸閱讀

竹市首度公布酒駕累犯個資第1人是他 因這原因未放照片

中市首波公告累犯酒駕個資2人曝光 10年內2次算累犯

曾和徐懷鈺一樣紅 女星酒駕在派出所摔聖經

獨／愛妻遭酒駕男撞死 夫公開給法官的信惹人鼻酸

相關新聞

辜仲諒紅火案更二審逆轉無罪 最高法院今再度撤銷判決

因中信金控有意併兆豐金控而引發的紅火案纏訟16年，一審依證券交易法、銀行法背信罪判中信金控前副董事長辜仲諒9年徒刑，經最...

竹市首度公布酒駕累犯個資第1人是他 因這原因未放照片

酒駕新法今年3月31日起施行，各縣市陸續公布酒駕或拒測違規再犯者個資，桃竹苗地區由監理單位公告。新竹市監理站今天公布首波...

張魁兒子除擄人逼債還A包被「抓包」 涉詐再判6月刑

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波，檢方認定他計誘涂姓被害人外出，讓黑道擄人、逼債，張覺引不認罪，台北地...

藝人蘿莉塔有罪！罵李沐晴「吃人老公」判有期徒刑2月

女藝人蘿莉塔網路留言指女藝人李沐晴「吃別人老公」，被控加重誹謗；台北地院審理，蘿莉塔不認罪，加碼指摘李女，檢方認為，蘿莉...

月開近400件違停遭調職 員警喊遭懲罰、分局認無不當

台中市警員施嘉承經第五分局依考核不佳、執法屢遭投訴調職至大甲分局，施今和時代力量台中黨部南屯區主任吳佩芸出面控訴，認為他...

嘉義區監理所公布首批2名酒駕累犯 姓名照片違規事實

政府為遏阻酒駕，修正道路交通管理處罰條例加重處罰酒駕、拒檢累犯，3月31日上路，10年內酒駕累犯或酒駕拒測者，公路主管機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。