辜仲諒紅火案更二審逆轉無罪 最高法院今再度撤銷判決

因中信金控有意併兆豐金控而引發的紅火案纏訟16年，一審依證券交易法、銀行法背信罪判中信金控前副董事長辜仲諒9年徒刑，經最高法院二度發回更審，台灣高等法院更二審逆轉改判辜無罪，最高法院今再度撤銷判決，發回高院更審。

時任中信金控財務長張明田、時任中信金控投資處副處長林祥曦被控銀行背信，更二審也獲判無罪，最高法院今也撤銷發回更審。

本案發生在扁政府時期，由於政府啟動二次金改，中信金控當時有意併購兆豐金。檢方發動偵辦時，辜仲諒人在海外，一度遭通緝，直到2008年返台面對官司，但卸下在中信金控的職務。

檢方起訴指出，辜與張、林等人共謀利用中信銀行向巴克萊銀行買進美金3億9000萬元連結兆豐金股票的結構債，再將結構債賣給妹婿陳俊哲的紅火公司；辜等人向金管會申請轉投資兆豐金控獲准，透過放出利多消息、大量買進兆豐金控股票，使兆豐金控股票上漲；紅火公司藉機贖回結構債，獲得美金3074萬餘元差額利益，而損害中信金控。

一審依證券交易法、銀行法背信罪判辜9年徒刑；二審改判辜9年8月徒刑，併科1億5000萬元罰金，判決被最高法院撤銷。更一審認定辜犯金控法共同背信罪，改判3年6月徒刑，最高法院再度撤銷發回更審。

更二審認為，財產損害是構成背信罪基本因素，紅火公司、中信銀行、中信金控屬不同法人，中信銀行已出售結構債給紅火公司，紅火事後贖回獲利，不能認定獲利應歸屬於中信銀或中信金控所有，無論辜等人決定持有、贖回或出售結構債給第三人，中信銀行都無法賺取差額利益。

另以事前觀點分析，股市行情瞬息萬變，影響兆豐金股價的因素，不一定只有中信金控轉投資，檢方也沒有認為辜有連續高買低賣、相對成交等犯行，且辜等人被控相對委託、操縱股價部分已無罪確定，更難證明辜等人有替自己或紅火公司不法利益的意圖。