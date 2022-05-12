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竹市首度公布酒駕累犯個資第1人是他 因這原因未放照片
酒駕新法今年3月31日起施行，各縣市陸續公布酒駕或拒測違規再犯者個資，桃竹苗地區由監理單位公告。新竹市監理站今天公布首波酒駕累犯名單，僅1人為曾姓男子，但因曾男為無照駕駛，站方無法取得駕駛人可供辨識照片，因此只有姓名與違法事實。
新竹區監理所官網設有「酒駕及拒測累犯公布專區」，包括桃園區監理所、苗栗監理站日前都陸續公布首波酒駕累犯名單，包含姓名、照片與違法事實。新竹市監理站也在今天公布首波名單，為曾姓男子4月17日在中正水田街酒駕遭攔查，為10年內第2次酒駕，符合酒駕新法10年內累犯須公告的規定，案於4月25日完成裁決。
不過，曾姓男子僅被公布姓名、違規日、違規時間地點與違規事實等資料，沒有個人照片。站方解釋，曾姓男子不僅酒駕，也是無照駕駛，監理單位依法透過公路監理系統，在資料庫、車籍檔都找不到其駕駛人檔案，因無法取得照片，因此難對外公布。
竹市監理站也說明，依據道路交通管理處罰條例規定，公路主管機關就現有資料庫進行適法性的公布，翻遍所有曾姓男子的資料檔案都沒有照片，裁決收款時也因不會取得其身分證資料，也無法使用其身分證大頭照照片。
依照新修正的道路交通管理處罰條例第35條第3項、第5項規定，自2019年7月1日起有酒（毒）後駕車或拒測行為，並於今年3月31日以後再次酒（毒）後駕車或拒測違規之累犯，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。
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