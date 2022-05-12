求方便 男製造假車禍請保險金獲判無罪

劉姓男子在新竹自撞電線桿未報警處理，後為貪圖理賠方便，竟在桃園找了一根高度類似的電線桿製造假車禍，被員警依偽造文書移送，但桃園地院認為調查案件真偽本來就是員警職責，且員警在調查過程中已發現車禍有假，劉男犯行雖然不當，可尚不構成使公務員登載不實，因此判他無罪。可上訴。

判決指出，劉男去年3月15日之前的某一天在新竹市香山區自撞電線桿，第一時間未報警處理，後來為了方便請領汽車產險，3月15日在桃園市平鎮區找了一根高度與擦撞位置相同的電線桿製造假車禍並打110報假案，結果員警調閱路口監視器畫面，謊言立即被戳破。

警方認為劉男害員警在A3類道路事故調查訪問表及道路交通事故當事人登記聯單填上不實資訊，損害警政機關對交通事故管理的正確性，而桃園地檢署調查後依使公務員登載不實罪起訴劉男，但桃園地院有不同見解。

法院認為，警察在車禍發生後，本來就該依職權調查車禍發生經過及當事人相關事項，經實質審查判斷事件真偽，並非當事人說什麼就記什麼，也並非記錄之後就無調查必要，況且本案員警在調閱監視器後即查明真相，沒有受騙上當。