疫情延燒沒人想去醫院 兄妹檔在檢驗所做超音波判刑

2年前新冠疫情開始蔓延，民眾畏懼到醫院求診，沒有醫師資格的高姓檢驗師、放射師兄妹在醫事檢驗所替人做超音波，台北地院審理，依非法執行醫療業務罪各判刑6月，緩刑2年，各向公庫支付2萬元。可上訴。

高姓兄妹在台北市某醫事檢驗所擔任醫事檢驗師、醫事放射師，2人都未取得醫師資格，檢驗所也未聘僱醫師，他們自2020年3月2日至12日，為前來求診的6人安排超音波檢查，台北市衛生局查獲，將2人移送法辦。

高姓兄妹偵查、審理時坦承不諱，法官認為，依檢察官舉證，2人犯醫師法非法執行醫療業務罪，認定犯行。

判決書指出，本案案發是COVID-19疫情在世界各國延燒時，求診者擔心進出醫院較容易感染，卻又在意健康狀，才上網搜尋到門診，高姓兄妹雖然非法執業，但考量他們坦認犯罪，經查獲後立刻停止，相關超音波儀器也放到到倉庫內，態度良好，各量刑6月。