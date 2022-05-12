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中市首波公告累犯酒駕個資2人曝光 10年內2次算累犯

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市政府交通局今上網，首波公告酒駕累犯名單，共2人。都是2020年期間第1次酒駕經裁決後，今年4月初第2次酒駕被警方攔下開單，符合酒駕新法10年內累犯須公告的規定。

交通局長葉昭甫表示，酒駕新法今年3月31日起施行，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，2019年7月1日起算，10年內第2次累犯，除加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，將公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實。

台中首波公告的酒駕累犯名單有2位，1人在龍井區及烏日區違規酒駕被攔查；另1名則在北區及北屯區有違規酒駕情形，都是累犯。市府在官網設置酒駕及拒測累犯公告專區(  https://pse.is/46r4ps  )公告揭露駕駛人全名、照片及違法事實等資訊。

交通局強調「酒駕零容忍」市警局去年12月1日至今年2月28日執行「掃除醉犯」專案，3月再執行「掃除醉犯2.0」專案勤務作為，視轄區治、交安特性，針對易發生酒駕時段、路段及區域，以24小時全天候「小蜜蜂」機動巡守。

交通局指出，酒駕違規除須繳罰鍰、吊扣或吊銷駕照、參加道安講習外，累犯者將公告姓名、照片及違法事實。

台中市政府交通局今上網，首波公告酒駕累犯名單，共2人。圖／取自酒駕及拒測累犯公告專區
台中市政府交通局今上網，首波公告酒駕累犯名單，共2人。圖／取自酒駕及拒測累犯公告專區
台中市交通局今首度公開酒駕累犯個資。圖／中市警方提供
台中市交通局今首度公開酒駕累犯個資。圖／中市警方提供

酒駕 駕照

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