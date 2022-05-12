未獲授權卻標榜「洪瑞珍」 洪瑞珍二代堂妹夫婦判6月

「洪瑞珍」第二代經營人洪峻聲的堂妹洪毓姍與丈夫蔡志明，經營「洪家手作」三明治店，卻使用洪峻聲註冊的商標「洪瑞珍」，雙方曾因此簽訂和解書，事後洪毓姍仍違法使用商標，新北地方法院認為兩人在同樣性質商品上未經授權使用「洪瑞珍」等商標，又在和解後仍繼續使用，使消費者產生混淆，依商標法各處有期徒刑6月，可易科罰金。

檢方調查，洪毓姍與丈夫曾在2018年8月1日，因未經授權使用「洪瑞珍」商標與洪峻聲簽訂和解書，但事後兩人仍在經營的「洪家手作」三明治店，標誌洪家置於圓圈的商標等，時間長達8個月。

兩人在店面、外送頁面等處，標誌店名並加上「洪家置於圓圈內」、「洪瑞珍置於圓圈內」等圖案，又以「洪瑞珍三明治」、「洪瑞珍第二代」、英文「HUNG RUI CHEN」等字樣標誌在店鋪、產品包裝等處，使消費者易與洪峻聲商標混淆。

洪毓姍與丈夫喊冤，稱只是以「洪瑞珍二代」等表明販售的商品來自「洪瑞珍｣第二代，僅是描述經營者身分，但法院認為洪毓姍使用的語意有將其店鋪與「洪瑞珍」作連結的意思，容易使民眾誤以為「洪家手作」有獲得「洪瑞珍」授權，不採信其說詞。