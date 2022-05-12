快訊

開放確診者親友代看門診 羅一鈞：不是看診就一定開藥

新增17例死亡個案「3人家中昏迷」 1幼童重症確診

直播／今本土確診+6萬5385例「增加12%」 死亡個案17例

藝人蘿莉塔有罪！罵李沐晴「吃人老公」判有期徒刑2月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

女藝人蘿莉塔網路留言指女藝人李沐晴「吃別人老公」，被控加重誹謗；台北地院審理，蘿莉塔不認罪，加碼指摘李女，檢方認為，蘿莉塔為求脫罪傷人，建請從重量刑，法官今天判蘿莉塔有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

本名李晨菲的蘿莉塔2009年時在「大學生了沒」節目出道，被「綜藝天王」吳宗憲戲稱為「幹譙龍」；李沐晴在2012年因演出香港的喜劇情色電影「一路向西」，走紅兩岸三地。

蘿莉塔開庭辯說，當年她的男友招認與李沐晴約會，且發生逾矩的事情，她透過關係向李沐晴套話時，李沐晴曾經親口證實過。

蘿莉塔還辯稱，她合理懷疑李沐晴和她的前男友有「發生男女間的事」，先前沒有說清楚、講明白，是要保護已婚且有小孩子的李沐晴，但李沐晴卻對她「潑髒水」。

李沐晴出庭時反擊說，原本以為蘿莉塔道個歉就可以了事，不過，蘿莉塔開庭卻持續侮辱、誹謗她；李女說，蘿莉塔並不是年幼無知的人，只因為情傷傷人「無底線」，人格上相當可怕。

於辯論庭中，李沐晴獲法官准許表示告訴人意見時，有備而來，她引用作家吳淡如的文章稱「社交媒體中的匿名者，常常像得了狂犬病一樣，進入別人家裡亂咬」，希望法官可以重判對方。

檢方調查，蘿莉塔看見臉書帳號「Alison WaWa Liu」2020年6月26日刊登辱罵李沐晴的文章後，用自己臉書帳號「Lolita Lee」於文章留言回復「阿哈哈哈她真的就是這樣沒錯ㄟ(笑哭臉表情）」。

蘿莉塔還留言「哈哈有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事（笑哭臉表情），希望他老公外遇（笑哭臉表情）」、「因為她已經吃別人男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈哈」。

李沐晴認為蘿莉塔毀人名節提告，檢方起訴蘿莉塔，2人偵查、審判中都被勸告有無調解的可能性，但雙方毫無共識，法院上月辯論終結，今天宣判。

女藝人李沐晴。記者王聖藜/攝影
女藝人李沐晴。記者王聖藜/攝影

外遇 女生 狂犬病

延伸閱讀

「被約談然後X調查員」人妻抓尪外遇 對象還是女調查官

才康復就裸身車震外遇！「一家團圓」確診男星談後遺症

懷孕女會計外遇老闆 車上聊「調教」全都錄 夫氣炸提告

【黑電影】失落謎城。這樣帥的特種傭兵，誰會不想被他救？

相關新聞

月開近400件違停遭調職 員警喊遭懲罰、分局認無不當

台中市警員施嘉承經第五分局依考核不佳、執法屢遭投訴調職至大甲分局，施今和時代力量台中黨部南屯區主任吳佩芸出面控訴，認為他...

張魁兒子除擄人逼債還A包被「抓包」 涉詐再判6月刑

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波，檢方認定他計誘涂姓被害人外出，讓黑道擄人、逼債，張覺引不認罪，台北地...

警員開單太凶遭懲罰性調動？分局：半夜開單違反比例

台中市第五警分局施姓警員被分局以涉刑事案件、取締違停屢遭投訴、執勤態度與考核不佳等理由報調，今天調往大甲警分局，時代力量...

未獲授權卻標榜「洪瑞珍」 洪瑞珍二代堂妹夫婦判6月

「洪瑞珍」第二代經營人洪峻聲的堂妹洪毓姍與丈夫蔡志明，經營「洪家手作」三明治店，卻使用洪峻聲註冊的商標「洪瑞珍」，雙方曾...

蘿莉塔有罪！罵李沐晴「吃人老公」判有期徒刑2月

女藝人蘿莉塔網路留言指女藝人李沐晴「吃別人老公」，被控加重誹謗；台北地院審理，蘿莉塔不認罪，加碼指摘李女，檢方認為，蘿莉...

竊電挖礦賺不少 他因違法出口黃金欠稅百萬卻喊窮

29歲田姓男子2019年因違法辦理黃金出口，被課營業稅罰鍰，又因積欠所得稅、使用牌照稅等，總計欠稅105萬餘元，案件移送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。