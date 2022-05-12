藝人蘿莉塔有罪！罵李沐晴「吃人老公」判有期徒刑2月

女藝人蘿莉塔網路留言指女藝人李沐晴「吃別人老公」，被控加重誹謗；台北地院審理，蘿莉塔不認罪，加碼指摘李女，檢方認為，蘿莉塔為求脫罪傷人，建請從重量刑，法官今天判蘿莉塔有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

本名李晨菲的蘿莉塔2009年時在「大學生了沒」節目出道，被「綜藝天王」吳宗憲戲稱為「幹譙龍」；李沐晴在2012年因演出香港的喜劇情色電影「一路向西」，走紅兩岸三地。

蘿莉塔開庭辯說，當年她的男友招認與李沐晴約會，且發生逾矩的事情，她透過關係向李沐晴套話時，李沐晴曾經親口證實過。

蘿莉塔還辯稱，她合理懷疑李沐晴和她的前男友有「發生男女間的事」，先前沒有說清楚、講明白，是要保護已婚且有小孩子的李沐晴，但李沐晴卻對她「潑髒水」。

李沐晴出庭時反擊說，原本以為蘿莉塔道個歉就可以了事，不過，蘿莉塔開庭卻持續侮辱、誹謗她；李女說，蘿莉塔並不是年幼無知的人，只因為情傷傷人「無底線」，人格上相當可怕。

於辯論庭中，李沐晴獲法官准許表示告訴人意見時，有備而來，她引用作家吳淡如的文章稱「社交媒體中的匿名者，常常像得了狂犬病一樣，進入別人家裡亂咬」，希望法官可以重判對方。

檢方調查，蘿莉塔看見臉書帳號「Alison WaWa Liu」2020年6月26日刊登辱罵李沐晴的文章後，用自己臉書帳號「Lolita Lee」於文章留言回復「阿哈哈哈她真的就是這樣沒錯ㄟ(笑哭臉表情）」。

蘿莉塔還留言「哈哈有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事（笑哭臉表情），希望他老公外遇（笑哭臉表情）」、「因為她已經吃別人男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈哈」。