月開近400件違停遭調職 員警喊遭懲罰、分局認無不當

台中市警員施嘉承經第五分局依考核不佳、執法屢遭投訴調職至大甲分局，施今和時代力量台中黨部南屯區主任吳佩芸出面控訴，認為他上月開近400件騎樓違停，遭申訴才被懲罰性調動；第五分局表示，施趁半夜取締違規，違反比例原則，執法態度不佳引起地方強烈反彈才依規定調動。

施嘉承說，他昨天下午突然收派令，要他從第五分局水湳派出所調到大甲分局大安分駐所，認為沒有提救濟時間、程序不公平，而自己曾舉發所長貪汙詐領獎勵金，被對方反告妨害名譽、誣告，但他連筆錄都還沒做，分局就稱他涉及刑案、風紀。

對於被質疑為何深夜去舉發騎樓違停，施說，他想整頓整個台中違停亂象，違停是不分時段，深夜或白天行人路權都應被尊重，違停無論5秒、10秒，或1分鐘他都依法舉發，上月就開了3、400件違停，直言被調動是因4月取締太多人向督察組申訴。

吳佩芸說，施員是希望以端正風氣角度去揭發警局弊端，也對交通依法行政取締違規，卻遭到懲罰性調職，背後還包括施舉發所長貪汙相關問題，質疑這就是台中市警局面對認真員警或是揭弊的態度嗎？且針對施為何考核不佳也都沒說明，更直言警方出動網軍護航。

台中第五分局表示，施員近期考核不佳，且個人行為涉及刑事，又因交通執法態度不佳屢遭市民投訴，並引起地方強烈反彈，影響警察形象甚鉅。

分局說，依警察局遷調作業要點第五點「對所屬人員因違反品操風紀或工作重大疏失或考核不佳，有人地不宜之情，得詳述具體事實主動報調」調動施職務，尚無不當。 警員施嘉承認為遭懲罰性調動，今出面受訪。記者曾健祐／攝影 警員施嘉承認為遭懲罰性調動，今出面受訪。記者曾健祐／攝影