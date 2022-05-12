快訊

開放確診者親友代看門診 羅一鈞：不是看診就一定開藥

新增17例死亡個案「3人家中昏迷」 1幼童重症確診

直播／今本土確診+6萬5385例「增加12%」 死亡個案17例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

月開近400件違停遭調職 員警喊遭懲罰、分局認無不當

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中市警員施嘉承經第五分局依考核不佳、執法屢遭投訴調職至大甲分局，施今和時代力量台中黨部南屯區主任吳佩芸出面控訴，認為他上月開近400件騎樓違停，遭申訴才被懲罰性調動；第五分局表示，施趁半夜取締違規，違反比例原則，執法態度不佳引起地方強烈反彈才依規定調動。

施嘉承說，他昨天下午突然收派令，要他從第五分局水湳派出所調到大甲分局大安分駐所，認為沒有提救濟時間、程序不公平，而自己曾舉發所長貪汙詐領獎勵金，被對方反告妨害名譽、誣告，但他連筆錄都還沒做，分局就稱他涉及刑案、風紀。

對於被質疑為何深夜去舉發騎樓違停，施說，他想整頓整個台中違停亂象，違停是不分時段，深夜或白天行人路權都應被尊重，違停無論5秒、10秒，或1分鐘他都依法舉發，上月就開了3、400件違停，直言被調動是因4月取締太多人向督察組申訴。

吳佩芸說，施員是希望以端正風氣角度去揭發警局弊端，也對交通依法行政取締違規，卻遭到懲罰性調職，背後還包括施舉發所長貪汙相關問題，質疑這就是台中市警局面對認真員警或是揭弊的態度嗎？且針對施為何考核不佳也都沒說明，更直言警方出動網軍護航。

台中第五分局表示，施員近期考核不佳，且個人行為涉及刑事，又因交通執法態度不佳屢遭市民投訴，並引起地方強烈反彈，影響警察形象甚鉅。

分局說，依警察局遷調作業要點第五點「對所屬人員因違反品操風紀或工作重大疏失或考核不佳，有人地不宜之情，得詳述具體事實主動報調」調動施職務，尚無不當。

警員施嘉承認為遭懲罰性調動，今出面受訪。記者曾健祐／攝影
警員施嘉承認為遭懲罰性調動，今出面受訪。記者曾健祐／攝影
警員施嘉承認為遭懲罰性調動，今出面受訪。記者曾健祐／攝影
警員施嘉承認為遭懲罰性調動，今出面受訪。記者曾健祐／攝影

警員施嘉承（左）認為遭懲罰性調動，今出面受訪。記者曾健祐／攝影
警員施嘉承（左）認為遭懲罰性調動，今出面受訪。記者曾健祐／攝影

違停 警察 貪汙

延伸閱讀

警員開單太凶遭懲罰性調動？分局：半夜開單違反比例

北市人行道常見違停 要求裝實體阻隔交通局拒絕

少了檢舉達人 北市議員：「類違停」1年將有50萬件

影／民眾檢舉違停控警不開單 警：肇車移置依法處理

相關新聞

月開近400件違停遭調職 員警喊遭懲罰、分局認無不當

台中市警員施嘉承經第五分局依考核不佳、執法屢遭投訴調職至大甲分局，施今和時代力量台中黨部南屯區主任吳佩芸出面控訴，認為他...

張魁兒子除擄人逼債還A包被「抓包」 涉詐再判6月刑

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波，檢方認定他計誘涂姓被害人外出，讓黑道擄人、逼債，張覺引不認罪，台北地...

警員開單太凶遭懲罰性調動？分局：半夜開單違反比例

台中市第五警分局施姓警員被分局以涉刑事案件、取締違停屢遭投訴、執勤態度與考核不佳等理由報調，今天調往大甲警分局，時代力量...

未獲授權卻標榜「洪瑞珍」 洪瑞珍二代堂妹夫婦判6月

「洪瑞珍」第二代經營人洪峻聲的堂妹洪毓姍與丈夫蔡志明，經營「洪家手作」三明治店，卻使用洪峻聲註冊的商標「洪瑞珍」，雙方曾...

蘿莉塔有罪！罵李沐晴「吃人老公」判有期徒刑2月

女藝人蘿莉塔網路留言指女藝人李沐晴「吃別人老公」，被控加重誹謗；台北地院審理，蘿莉塔不認罪，加碼指摘李女，檢方認為，蘿莉...

竊電挖礦賺不少 他因違法出口黃金欠稅百萬卻喊窮

29歲田姓男子2019年因違法辦理黃金出口，被課營業稅罰鍰，又因積欠所得稅、使用牌照稅等，總計欠稅105萬餘元，案件移送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。