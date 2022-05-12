快訊

開放確診者親友代看門診 羅一鈞：不是看診就一定開藥

新增17例死亡個案「3人家中昏迷」 1幼童重症確診

直播／今本土確診+6萬5385例「增加12%」 死亡個案17例

張魁兒子除擄人逼債還A包被「抓包」 涉詐再判6月刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波，檢方認定他計誘涂姓被害人外出，讓黑道擄人、逼債，張覺引不認罪，台北地方法院依妨害自由罪判張覺引5月得易科罰金之刑，案件上訴中。張另涉詐取涂的背包，一審遭判刑8月，台灣高等法院今改判6月徒刑，得易科罰金定讞。

妨害自由部分，檢方起訴指控張覺引知道涂姓男子因故與黃姓男子的乾媽有債務糾紛，且知道黃姓、張姓男子監控涂，有意妨害自由討債，2018年7月1日下午向黃、張稱可與涂相約見面。

同日晚上11點，黃、張獲知涂被帶往台北市松壽路「La Cafe」咖啡店內，夥同其他人從咖啡店將涂拖進車內，押往新北市樹林區樹新路，翌日3點，警方查緝尋獲涂，逮捕黃、張，張覺引涉犯幫助剝奪他人行動自由罪。

張否認犯罪，稱涂姓男子抱怨被人跟蹤，2018年7月1日他前往台北市農安街涂家，遇到黃、張，黃、張將他帶入大樓走廊，後來被坐有4個人、疑似BMW的黑頭車載走，他夾在後座中間。

張覺引說，車上有人問是否想幫忙解決債務，他告訴對方自己是張魁兒子，希望對方不要亂動手，一群人後來在行天宮附近將他丟包。張還稱，2018年7月1日當晚和涂開車到「La Cafe」，他去拉肚子，上完廁所回來，聽說涂已被擄走，便去警局作筆錄。北院開庭時，張覺引的律師搬出張魁的身分，告訴法官張覺引是知名藝人後代，不會與歹徒聯手犯案。

而本件詐欺案，則是涂的隨身背包因遭擄而遺落咖啡店，張事後竟向李姓咖啡店老闆佯稱自己是物主，輕易取走疑似裝有甩棍、藍芽耳機、手表與25萬現金等的背包。涂姓男子遭警救出後，尋包無著，這才東窗事發。

張覺引不服判決，上訴二審。高院認為涂姓男子聲稱背包裡有廿多萬元現金和1只勞力士手錶，但卻沒能提出證據，基於「罪疑有利於被告原則」，一審認定不當，因此撤銷改判。

不過張仍否認犯罪，高院認為他辯詞無理，依詐欺罪改判6月徒刑，但得易科罰金，不得上訴。

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波，圖為張魁（左）與張峰奇。圖／聯合報系資料照
藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波，圖為張魁（左）與張峰奇。圖／聯合報系資料照

咖啡 詐欺

延伸閱讀

艋舺青山宮遶境現場開槍1死1傷 男子判10年定讞

嫌鄰居半夜用水太吵關水表 男涉妨害自由獲判無罪

青山宮遶境開槍打死無辜路人 他被逮捕還脫逃判關10年

不爽兒子在學校被欺負 他動手教訓鄰居小孩下場慘了

相關新聞

張魁兒子除擄人逼債還A包被「抓包」 涉詐再判6月刑

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波，檢方認定他計誘涂姓被害人外出，讓黑道擄人、逼債，張覺引不認罪，台北地...

藝人蘿莉塔有罪！罵李沐晴「吃人老公」判有期徒刑2月

女藝人蘿莉塔網路留言指女藝人李沐晴「吃別人老公」，被控加重誹謗；台北地院審理，蘿莉塔不認罪，加碼指摘李女，檢方認為，蘿莉...

月開近400件違停遭調職 員警喊遭懲罰、分局認無不當

台中市警員施嘉承經第五分局依考核不佳、執法屢遭投訴調職至大甲分局，施今和時代力量台中黨部南屯區主任吳佩芸出面控訴，認為他...

未獲授權卻標榜「洪瑞珍」 洪瑞珍二代堂妹夫婦判6月

「洪瑞珍」第二代經營人洪峻聲的堂妹洪毓姍與丈夫蔡志明，經營「洪家手作」三明治店，卻使用洪峻聲註冊的商標「洪瑞珍」，雙方曾...

辱罵警察是「人民的犬」男子遭起訴妨害公務

北市一名張姓男子，今年4月間辱罵警察「警犬！」、「人民的犬」、「狗還可以被調教，渣就不行」遭依現行犯逮捕送辦。台北地檢署...

竊電挖礦賺不少 他因違法出口黃金欠稅百萬卻喊窮

29歲田姓男子2019年因違法辦理黃金出口，被課營業稅罰鍰，又因積欠所得稅、使用牌照稅等，總計欠稅105萬餘元，案件移送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。