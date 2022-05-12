張魁兒子除擄人逼債還A包被「抓包」 涉詐再判6月刑

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波，檢方認定他計誘涂姓被害人外出，讓黑道擄人、逼債，張覺引不認罪，台北地方法院依妨害自由罪判張覺引5月得易科罰金之刑，案件上訴中。張另涉詐取涂的背包，一審遭判刑8月，台灣高等法院今改判6月徒刑，得易科罰金定讞。

妨害自由部分，檢方起訴指控張覺引知道涂姓男子因故與黃姓男子的乾媽有債務糾紛，且知道黃姓、張姓男子監控涂，有意妨害自由討債，2018年7月1日下午向黃、張稱可與涂相約見面。

同日晚上11點，黃、張獲知涂被帶往台北市松壽路「La Cafe」咖啡店內，夥同其他人從咖啡店將涂拖進車內，押往新北市樹林區樹新路，翌日3點，警方查緝尋獲涂，逮捕黃、張，張覺引涉犯幫助剝奪他人行動自由罪。

張否認犯罪，稱涂姓男子抱怨被人跟蹤，2018年7月1日他前往台北市農安街涂家，遇到黃、張，黃、張將他帶入大樓走廊，後來被坐有4個人、疑似BMW的黑頭車載走，他夾在後座中間。

張覺引說，車上有人問是否想幫忙解決債務，他告訴對方自己是張魁兒子，希望對方不要亂動手，一群人後來在行天宮附近將他丟包。張還稱，2018年7月1日當晚和涂開車到「La Cafe」，他去拉肚子，上完廁所回來，聽說涂已被擄走，便去警局作筆錄。北院開庭時，張覺引的律師搬出張魁的身分，告訴法官張覺引是知名藝人後代，不會與歹徒聯手犯案。

而本件詐欺案，則是涂的隨身背包因遭擄而遺落咖啡店，張事後竟向李姓咖啡店老闆佯稱自己是物主，輕易取走疑似裝有甩棍、藍芽耳機、手表與25萬現金等的背包。涂姓男子遭警救出後，尋包無著，這才東窗事發。

張覺引不服判決，上訴二審。高院認為涂姓男子聲稱背包裡有廿多萬元現金和1只勞力士手錶，但卻沒能提出證據，基於「罪疑有利於被告原則」，一審認定不當，因此撤銷改判。