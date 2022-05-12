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竊電挖礦賺不少 他因違法出口黃金欠稅百萬卻喊窮

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

29歲田姓男子2019年因違法辦理黃金出口，被課營業稅罰鍰，又因積欠所得稅、使用牌照稅等，總計欠稅105萬餘元，案件移送法務部行政執行署新北分署執行，田男均未予理會，行政執行官因此向法院聲請拘票，本月5日前往其家中將他拘提到案，因仍拒絕繳納被裁定管收3月。

田男2019年間利用貿易行名義購買黃金，因未辦理進項憑證卻進行出口，被核課營業稅罰鍰，加上欠繳綜合所得稅、使用牌照稅等，總計欠稅105萬餘元，因久未繳清，案件移送新北分署執行。

新北分署調查後，發現田男曾在桃園竊電挖礦，還利用哥哥帳戶與買家交易，獲利約342萬餘元，被提告詐欺；去年12月又以協助購買黃金為由，捲款謝姓友人現金2600萬元逃匿，研判田男有能力償還欠稅卻避不處理，本月5日向法院聲請拘票，到他家中將他拘提到案。

田男到案後喊窮，行政執行官詢問田男挖礦獲利流向，田卻稱自己是幣商，「獲利都還給金主了｣，說法不被行政執行官採信，向法院聲請管收獲准。

田男因欠稅百萬久未繳清，本月5日被行政執行官到家中拘提到案，又因仍拒絕繳稅，由行政執行官聲請管收獲准。圖／新北分署提供
田男因欠稅百萬久未繳清，本月5日被行政執行官到家中拘提到案，又因仍拒絕繳稅，由行政執行官聲請管收獲准。圖／新北分署提供

新北 桃園 法務部

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