因母腹痛「暫離」5分鐘 違規男興訟獲撤交通罰單

桃園一名周姓男子去年8月騎機車違規左轉被警察攔停開單，但因為坐在身後的母親身體不適，未等警察開完單就逕自離去，將母親送到附近朋友家休息再返回現場，結果被認定拒絕稽查逃逸，挨罰1萬元及吊扣駕照6個月，但他不服，興訟主張自己沒逃，終獲桃園地院撤銷裁罰。

判決指出，周男去年8月騎機車行經桃園區三民路，因違規左轉中福街，被警方攔下開單。他一開始依警察指示靠邊停，機車後座還載著母親，但沒有多久，未等警察開完單就騎車離開，大約過了5分鐘才獨自騎車返回現場。員警認定他違規左轉及拒絕稽查逃逸，但他拒認逃逸，只在違規左轉罰單簽名，見申訴無效，於是改打行政訴訟。

周男表示，當時是因為母親肚子隱約做痛，所以先將母親送到附近朋友家休息，等母親下車後，就回到員警攔停處，接受員警開單舉發和簽名，無逃逸事實。

法院調查，周男被警方攔停後，曾在現場停留與女警對話，經其他男員警表示「你旁邊一點，小心後面車」後，也將機車停到路旁並持續與女警對話，待了一小段時間才離開現場，不到5分鐘就獨自騎車返回。