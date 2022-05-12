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她參加區公所端午節活動跌倒 求償57萬因無證據遭駁

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓女子前年到南屯區萬和宮，參加區公所舉辦的端午節活動摔倒骨折，吳女指控有志工站在終點線，害她為閃躲而跌倒，區所、民政局、承包商有疏失，聲請國賠57萬8000元，一審即認定，吳女無舉證自己傷勢與主辦單位過失的因果關係，駁回訴請，吳女上訴二審，因未繳裁判費遭駁回。

判決指出，吳姓女子在2019年6月7日端午節，前往南屯區萬和宮參與民政局、南屯區公所主辦，高碲公司承辦的「2019端午穿木屐躦鯪鯉活動」，她指控，參與滾鐵圈遊戲時，有志工站立在比賽的終點線前，她跑到終點線時，為閃躲志工而跌倒，導致受有左膝蓋骨折的傷害。

吳女指控，民政局、南屯區公所的公務員，以及高碲公司都有活動規劃範圍，但沒有保險，活動中未見其人員在維持秩序及管理安全措施有過失，怠於執行其職務，未有適宜正常通行狀態，導致她受到生命、身體、財產損害，請求國賠，求償醫藥費、工作損失、精神慰撫金共57萬8000元。

承辦活動的高碲公司抗辯，吳女所說為閃避志工跌倒，但志工是依據活動規劃的人力配置，站在定點維持秩序，且滾鐵圈遊戲，沒有限制時間及競技，走完全程即可獲得獎勵，不會有志工擋路的問題，另外活動有公共意外險，以活動辦理場地（萬和宮前廣場及踩街範圍）為主要承保範圍，吳女受傷地點在南屯路、萬和路，不符合公共意外險可受理的範圍。

一審認定，吳女需就區公所、民政局、高碲公司違背注意義務的過失，與造成她跌倒受傷的因果關係，負舉證責任，不過根據主辦單位提供的活動相片，現場有工作人員維持秩序、管理安全措施，吳女未舉證主辦單位有何過失，造成受傷，連究竟如何跌倒，也沒證明，僅持醫院診斷證明有受傷。

一審指出，吳女不能只因自己受傷，即主張主辦單位有過失，且主辦單位是否有保險，與吳女受傷結果無因果關係，駁回訴請。吳女上訴台中高分院，因未交裁判費遭駁回。

台中市吳姓女子前年參加區公所舉辦的端午節活動跌倒，指控主辦單位有疏失，聲請國賠，遭台中高分院駁回。本報資料照片
台中市吳姓女子前年參加區公所舉辦的端午節活動跌倒，指控主辦單位有疏失，聲請國賠，遭台中高分院駁回。本報資料照片

國賠 裁判

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