牡丹灣火鍋趴群聚 屏縣罰10萬 陳政聞提訴願撤銷免罰

去年7月屏東縣「牡丹灣Villa」火鍋趴風暴，讓行政院南部聯合執行長陳政聞丟官，陳政聞當時被爆料違反「餐廳禁止內用」、「室內五人」等防疫規定。屏縣府清查後開罰15人，依違反傳染病防治法各罰10萬元，包括陳政聞在內6人不服，提起訴願，衛服部裁定原處分撤銷，由原處分機關在2個月內另為適法處理。

屏縣府衛生局副局長張秀君說，對於訴願會決定，予以尊重，針對訴願決定內容重新調查事證，認應撤銷原處分，不予處罰。

「牡丹灣Villa」火鍋趴「群聚」發生去年7月13日，陳政聞當時在場，但他堅稱「只住宿，沒聚餐」。縣府清查當天35人入住，未登記在房間用餐15人，15人被依違反傳染病防治法，室內群聚超過5人以上開罰，各罰10萬元，15人有6人不服提訴願，9人已經繳清罰鍰。

陳政聞等6人不服提訴願，衛福部訴願決定書指出，陳提出訴願理由，當晚用餐包廂在2樓樓梯口，該獨立包廂與2樓餐廳開放空間隔絕，出入戴口罩，沒有與其他人接觸，共同用餐僅四人，並沒有參與室內五人以上聚會。認為原處分沒有具體指摘何時何地的行為成立室內5人聚會，沒有明確指定具體違規事實，所採證據為何。舉發通知書上也沒有他的簽名，且未在裁處前給予陳述意見機會，請求撤銷原處分。

衛生局答辯，縣府2021年7月10日宣布屏縣餐飲業7月13日起只能外帶、禁止內用規定。訴願人違反餐廳禁止內用，且在餐廳內聚會人數15人，違反室內5人以上聚會防疫規定。舉發通知單未有訴願人簽名，是因製作舉發通知單當下，訴願人離開，無法要求簽名。另有函補正通知訴願人陳述意見，是合法的行政處分。

衛福部訴願審議委員會審議後，做出撤銷處分，認為縣府查裁處書、答辯書均未敘明訴願人是與何人有5人以上聚會，答辯理由僅敘述民宿提供當天入住旅客不需晚餐名單，但訴願人所處的餐廳，是業者開放餐廳供入住旅客用餐，訴願人與其他旅客一同用餐？抑或訴願人使用該場所5人以上聚會？（若僅為同日入住旅客在同一場所用餐，彼此素不相識，自與社交聚會之定義有別）。

撤銷處分理由認為，訴願理由稱渠等僅4人在獨立包廂用餐，未達5人室內聚會，訴願人所言是否屬實？上述事證未明確，有待釐清，予以裁罰，不無率斷。又本件裁處非處法定罰鍰最低額6萬，裁處書及答辯書均未敘明裁處訴願人10萬元理由，亦有未合。