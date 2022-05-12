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艋舺青山宮遶境現場開槍1死1傷 男子判10年定讞

中央社 / 台北12日電

台北市陳姓男子於107年間持槍與友人前往艋舺青山宮遶境活動現場談判，開槍恐嚇對方誤傷民眾，逃離時遭拉扯遂朝魏姓男子開槍，導致魏男傷重不治。最高法院今天判陳男10年徒刑定讞。

判決指出，陳男因林姓友人與趙姓男子不睦，得知趙男於民國107年11月30日凌晨前往觀看艋舺青山宮遶境活動，陳男攜帶一把改造手槍，陪林男等人到現場與趙男等人談判。

判決表示，雙方於凌晨2時談判破裂發生衝突，陳男朝地面開1槍恐嚇對方，流彈射穿路旁的楊姓男子右膝。陳男隨即持槍逃離，民眾魏男等人見狀追上前抓人，雙方拉扯時，陳男朝魏男右前大腿開1槍，魏男大量出血，送醫20天後不治。

員警獲報趕往現場，發現陳男頭部受傷，先將陳男送醫，檢方在陳男出院後聲請羈押，但法官認為檢警未於法定期間內解送到法院，裁定駁回，陳男回醫院治療。檢方後來再開拘票拘提，陳男趁隙逃逸，7天後被逮捕到案。

台北地檢署依殺人等罪起訴陳男，但台北地方法院審理後，認為陳男並無殺人犯意，依槍砲、傷害致死等罪判處陳男徒刑10年，陳男另涉傷害、脫逃罪判刑6月，得易科罰金。陳男及檢察官均提起上訴。

台灣高等法院審理後，仍認定陳男主觀上沒有殺人故意，判決駁回上訴。其中，陳男傷害罪、脫逃罪因不得上訴而定讞。檢方及陳男再提上訴。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

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