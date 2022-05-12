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外甥女管教問題起口角 越籍男殺死台籍前雇主判15年

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

越南籍男子黎春貴，來台後在一間鐵工廠擔任黑工，不滿李姓雇主對他口氣不佳，去年1月，李男到黎男胞妹開設的越南餐廳用餐，黎因外甥女管教問題，與李男爆發衝突，黎男到廚房持菜刀刺死李男，屏東地方法院一審依殺人罪，判黎男15年徒刑，今高雄高分院宣判，維持原審刑度，可上訴。

判決指出，黎男以觀光目的入境，來台寄宿在妹妹內埔經營的越南食堂，但居留期滿後並未回國，私下到李姓男子開設的工廠並擔任鐵工，因工作期間，不滿李男對他說話語氣不佳，便懷恨在心。

去年1月4日晚上8點多，黎男在胞妹經營的越南食堂用餐飲酒後，因外甥女管教問題，與同在餐廳用餐的李男爆發口角。

黎男想起之前工作時，曾因語言隔閡和李男產生過衝突，新仇加舊恨，於是跑到餐廳廚房取出菜刀，從李男背部刺入，導致李男左下肺葉撕裂傷、脾臟撕裂傷、橫膈膜撕裂傷，經送醫救治後，終因左側氣胸及腹腔內出血身亡。

黎男犯後，倉皇逃出，最終因無處可躲，數小時內返回食堂廁所躲避，仍遭警發現後逮捕，訊後依殺人罪移送，後由檢方起訴。

屏東地方法院審理時，認為黎男與李男雖有衝突但無深仇大恨，竟衝動行事、鑄下大錯，案發後更逃離現場，始終否認有殺人故意，但考量與長期、計畫性的預謀、無差別殺人有別，且黎又是在台漂流的異鄉人士，語言不通，執行時間越長，越不利將來復歸社會（越南），因此判15年徒刑，執行完畢或赦免則驅逐出境。

黎不服判決上訴，今高雄高分院上午宣判，法官認為地院量刑度適當，因此未改判，維持原審刑度。可上訴。

黎姓越南籍男子對前雇主懷恨在心，去年持刀刺死黎男，今高雄高分院駁回他上訴，維持一審15年刑度。記者張議晨／翻攝
黎姓越南籍男子對前雇主懷恨在心，去年持刀刺死黎男，今高雄高分院駁回他上訴，維持一審15年刑度。記者張議晨／翻攝

越南 殺人 屏東

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