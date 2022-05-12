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嫌鄰居半夜用水太吵關水表 男涉妨害自由獲判無罪

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名唐姓男子嫌樓上鄰居半夜用水聲音過大，去年7月某日白天跑到頂樓關掉對方水表，挨告妨害自由，也被檢察官起訴強制罪，但桃園地院調查他關水表時，鄰居並不在家，未構成強暴脅迫他人自由情形，最後判他無罪。

判決指出，唐男關掉鄰居家的水表，導致鄰居家停水，但鄰居當時在外上班，後來返家聽移工反映才知此情形。唐男被對方指控以強暴方式妨害鄰居及其家人自由用水權力，但他矢口否認，堅稱對方只要到頂樓開啟水表就有水，強調並未強迫對方無法用水。

檢方雖起訴唐男強制罪，但法院認為強制罪須以強暴、脅迫方式使他人行無義務之事或妨害他人行使權利，且被害人必須在場，若被害人不在場，就不構成犯罪，縱使行為導致被害人權益受損，也只屬於民事糾紛範疇。

法院調查，唐男關水表時，鄰居並不在家，自無從感受唐男的斷水作為，也未影響其自由。檢察官雖指唐男關水表與取走他人機車鑰匙、架設鐵鍊和延誤他人送醫等妨害自由行為相當，但取走他人機車鑰匙等情均有被害人在場，與本案情形不同，全案因唐男行為與強制罪構成要件不合，所以宣判無罪。可上訴。

唐姓男子嫌鄰居半夜用水聲音過大，某日白天跑到頂樓關掉對方水表，挨告妨害自由，最後因對方當時不在家，獲桃園地院無罪宣判。記者陳俊智／攝影
唐姓男子嫌鄰居半夜用水聲音過大，某日白天跑到頂樓關掉對方水表，挨告妨害自由，最後因對方當時不在家，獲桃園地院無罪宣判。記者陳俊智／攝影

桃園 檢察官

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