戴寧被求重刑續押情緒波動大 嘉義看守所啟動關懷

連任3屆的無黨籍嘉義市議員戴寧，昨天嘉義地檢署依利用職務機會詐取財物罪嫌等起訴，建議從重量處24年重刑，移審法院裁定續押禁見；看守所說，戴寧情緒波動大，胃口不好，食不下咽，所方將報請法官同意，請心理師關懷安撫情緒。

看守所說，戴寧昨天戒護出庭，開庭很晚才押解回看守所，因目前本土疫情延燒，做快篩陰性，戴寧禁見在獨居舍房，看不到也聽不到外界的資訊，出庭得知被檢方求重刑，又無法交保，情緒起伏波動大，胃口不好。

鑑於過去有政治人物涉貪凟案收押禁見，在看守所絕食，抗議司法不公，為避免發生類似情形，所方啟動關懷，觀察記錄戴寧身心狀況，將報請法官同意，請心理師關懷安撫情緒。

戴寧遭控涉利用曾姓外甥女、郭姓前夫胞妹等4人掛名公費助理，檢調查出詐得518萬7774元，私用繳稅、買貓砂等；檢方依利用職務機會詐取財物罪嫌等起訴，移審地院，戴寧未認罪，院方裁定續押禁見，律師表示，會提出聲明異議。