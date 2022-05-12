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戴寧被求重刑續押情緒波動大 嘉義看守所啟動關懷

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

連任3屆的無黨籍嘉義市議員戴寧，昨天嘉義地檢署依利用職務機會詐取財物罪嫌等起訴，建議從重量處24年重刑，移審法院裁定續押禁見；看守所說，戴寧情緒波動大，胃口不好，食不下咽，所方將報請法官同意，請心理師關懷安撫情緒。

看守所說，戴寧昨天戒護出庭，開庭很晚才押解回看守所，因目前本土疫情延燒，做快篩陰性，戴寧禁見在獨居舍房，看不到也聽不到外界的資訊，出庭得知被檢方求重刑，又無法交保，情緒起伏波動大，胃口不好。

鑑於過去有政治人物涉貪凟案收押禁見，在看守所絕食，抗議司法不公，為避免發生類似情形，所方啟動關懷，觀察記錄戴寧身心狀況，將報請法官同意，請心理師關懷安撫情緒。

戴寧遭控涉利用曾姓外甥女、郭姓前夫胞妹等4人掛名公費助理，檢調查出詐得518萬7774元，私用繳稅、買貓砂等；檢方依利用職務機會詐取財物罪嫌等起訴，移審地院，戴寧未認罪，院方裁定續押禁見，律師表示，會提出聲明異議。

戴寧3月遭檢調搜索、傳喚到案後，原獲80萬交保，檢方認為有串證之虞提出抗告，地院裁定改收押禁見；直到父親戴建三過世，她獲准戒護奔喪，但返家時上手銬、腳鐐引發爭議，立委陳明文等人向法務部抗議，4月8日戴寧再次獲准戒護外出參加父親告別式，便沒有戴上戒具。

連任3屆的無黨籍嘉義市議員戴寧，昨天嘉義地檢署依利用職務機會詐取財物罪嫌等起訴，建議從重量處24年重刑，移審法院裁定續押禁見。圖／聯合報資料照片
連任3屆的無黨籍嘉義市議員戴寧，昨天嘉義地檢署依利用職務機會詐取財物罪嫌等起訴，建議從重量處24年重刑，移審法院裁定續押禁見。圖／聯合報資料照片
連任3屆的無黨籍嘉義市議員戴寧，昨天嘉義地檢署依利用職務機會詐取財物罪嫌等起訴，建議從重量處24年重刑，移審法院裁定續押禁見。圖／聯合報資料照片
連任3屆的無黨籍嘉義市議員戴寧，昨天嘉義地檢署依利用職務機會詐取財物罪嫌等起訴，建議從重量處24年重刑，移審法院裁定續押禁見。圖／聯合報資料照片

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