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青山宮遶境開槍打死無辜路人 他被逮捕還脫逃判關10年
男子陳竑諺趁萬華青山宮遶境活動時找人談判破局，他開槍先擊中路人膝蓋，又朝追捕他的魏姓男子射擊子彈，造成魏大量失血身亡；陳被警方拘提時又趁機脫逃，事後才落網，最高法院依非法持有槍枝、傷害致死等罪判陳10年徒刑，另6月得易科罰金之刑定讞。
陳2018年11月30日凌晨時分，攜帶槍彈和友人一同到青山宮遶境活動，與早有不睦的趙姓男子等人談判，雙方破局發生衝突；陳在人潮擁擠的廟會現場朝地板開槍，子彈反彈射穿圍觀的楊姓男子膝蓋，他持槍逃逸而被見義勇為的魏追捕。
魏為阻止陳逃跑，上前追趕欲奪槍，雙方發生拉扯，陳朝魏大腿開槍，子彈卡在魏的臀部，導致魏出血過多併發肺炎、消化道、腹腔出血，最終同年12月20日敗血性休克身亡；陳奔跑過程中不慎跌倒在地，誤觸板機擊發子彈，打壞路旁車輛的車門板金。
警方獲報循線逮捕陳，因陳受傷而戒護送醫治療，陳卻以身體不適換藥、聯繫律師等理由，趁機要求友人接應，搭車逃離並藏匿，7天後才被警方在旅館拘提到案。
一、二審依傷害致死、傷害、脫逃、違反槍砲彈藥刀械管制條例等判刑10年，另6月徒刑可易科罰金；案件上訴，最高法院認為原審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。
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