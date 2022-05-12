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警員開單太凶遭懲罰性調動？分局：半夜開單違反比例

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五警分局施姓警員被分局以涉刑事案件、取締違停屢遭投訴、執勤態度與考核不佳等理由報調，今天調往大甲警分局，時代力量指為「懲罰性調職」，施在臉書也說，開單是改善騎樓違停，但分局卻說，警員與所長有刑事糾紛、常挑特定半夜時段，取締違規，無防制交通事故目的，違反比例原則，皆屬事實，依法調動有據。

第五警分局表示，有關施姓警員被分局主動報調，經市警局核定後，調往大甲警分局今天生效，而施會被報調的原因有幾個原因，首先，施指控所長詐領大型勤務活動獎勵金，但據初步調查，相關請領程序，有證據可稽，所長反控施誣告，正由司法程序釐清。

另外，施也爆料指控，所長中午不讓警員在所吃飯，穿長袖值勤等等，也被所長告妨害名譽，雙方因刑事案件爭訟中。

第五警分局表示，施姓警員大量取締騎樓違停，但卻被發現，時常在半夜、凌晨時段開騎樓違停，當然取締違停是警方職責，但需考量是否達到防制交通違規、避免市民因交通事故傷亡、未違反比例原則等前提，施在半夜、凌晨開出的騎樓違停罰單，超過百件，民眾反映時，施態度強勢，引發民眾向地方民代陳情、反映。

五分局指出，施姓警員不論是在所內、所外都有違反品操風紀、工作疏失、考核不佳的狀況，分局詳述事實後，主動報調，符合警察局遷調作業要點，若施對調動有疑義，都可依法提出訴願、救濟。

時代力量台中黨部替施發聲，指控是「懲罰性調動」，一紙公文下來就要警員調動到27公里外的單位服務，台中市警察局沒給理由，也沒有救濟時間，甚至指控​取締違停是表面因素，告發水湳所長貪汙，才是「深層理由」。

施姓警員在臉書「飛天科基警再一次詛咒世界」發文，針對分局提出的調職說明，做出回應，分局說此次非「懲罰性調動」，但突然被調往20公里外，沒有給原因說明、救濟，也無時間處理調動事宜，而且騎樓開單違停，都是利用自己自由的時間去開，雖然屢接民眾投訴，但此違規項目，都是依法不能勸導的項目，也無因態度不佳被處分，「這是莫須有的罪名」。

台中市施姓警員從第五警分局被調往大甲警分局，施在臉書發文，替自己辯護。圖／摘自臉書飛天科基警再一次詛咒世界
台中市施姓警員從第五警分局被調往大甲警分局，施在臉書發文，替自己辯護。圖／摘自臉書飛天科基警再一次詛咒世界
台中市施姓警員從第五警分局被調往大甲警分局，時代力量台中黨部認為是懲罰性調動。圖／摘自臉書時代力量台中黨部
台中市施姓警員從第五警分局被調往大甲警分局，時代力量台中黨部認為是懲罰性調動。圖／摘自臉書時代力量台中黨部

違停 時代力量 警察

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