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自稱「速度恐懼症」騎很慢 仍被罰1200元原因曝光

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子騎車經速限50公里路段，被測速拍到達62公里遭開1200元超速罰單，他不服提行政訴訟，表示自己有「速度恐懼症」，就算趕時間最快只會騎到40公里；法院發現測速照相機經檢驗合格，事前路段也設有測速取締標誌，認為陳主張無理由，駁回其訴，可上訴。

陳男去年9月10日騎車經西區民權路、原子街口時，當地速限50公里，但陳車速達62公里，被測速照相機拍到經轄區台中第一分局舉發，並由台中市交通事件裁決處處1200元罰鍰，陳不服提行政訴訟。

陳男主張，他自己有速度恐懼症，在市區一般時速都以20公里至30公里速度行駛，趕時間也只會到40公里，還說再快車子油門也催不動了，也認為舉發照片明顯敷衍了事，和他去調監視器內容不合。

陳也爭執照相機檢查時效快過期，也認為當時若真的時速達62公里，他衣服、頭髮都應該有飛揚的狀況，但他本人並沒有。

交裁處抗辯稱，當時已在違規地點上游100公尺至300公尺設置「測速取締標誌」，且沒有被遮蔽，符合道交條例規定，且本件測速儀器經標準檢驗局檢測合格並在期限內。

法院審酌，該測速儀器確實檢驗合格，有效期限至去年12月31日止，準確性、正確性應執得信賴，認定陳男當時被測得時速62公里無違誤，已經超速12公里。

法院也說，陳男主張自己有速度恐懼症，卻沒有自行舉證，不採信其說法，也認為無再調閱路口監視器比對的必要，駁回陳男之訴。

測速照相示意圖。記者曾健祐／攝影
測速照相示意圖。記者曾健祐／攝影

測速 監視器 標誌

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