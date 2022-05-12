超速開車輾死騎士無罪 法官：法律不能強人所難

葉姓男子於前年11月20日深夜行嘉義市北港路時，剛好前方葉姓機車騎士與騎腳踏車的黃姓男子發生車禍，開車的葉某來不及反應，輾過葉男造成死亡，檢方依過失致死罪嫌將葉某提起公訴。但法官認為，被告雖然有違規超速行駛，但即使在正常速度下仍然沒有足夠反應時間煞車閃避，法律不能強人所難，判決葉某無罪。可上訴。

據悉，前年11月20日深夜11時50分許，騎腳踏車的黃男在夜間行車，疑疏忽沒有在腳踏車後方裝設警示燈光，沿著嘉義市北港路由西往東行進時，又疏於注意靠右行駛，使得後方同向的葉男騎乘機車，追撞腳踏車摔落在快車道上，剛好葉某駕駛自小客車駛至，閃避不及輾過葉男，造成葉男軀幹肢體骨折，創傷性休克不治死亡，案經檢警調查偵訊後依過失致死罪嫌將葉某提起公訴。黃男未到案說明，遭法院通緝。

葉某坦承駕車撞擊被害人，致被害人死亡，對於被害人的死亡有過失。但辯稱，「我承認我沒注意到車前狀況有過失，但當時視線沒有很清楚，當燈照到有人躺在路上時，我踩剎車已經來不及，我真的來不及反應」。

雖然嘉義區監理所行車事故鑑定會鑑定意見書結論，認被告葉某為肇事次因，但並沒有敘明被告在發現倒地的被害人時，是否有足夠的反應時間採取必要的安全措施、迴避可能性。

為釐清肇責，法院囑託國立澎湖科技大學鑑識肇事原因，鑑定意見書表示，推估自小客車當時平均速率約為66公里，被告行車時速已超越該道路速限時速50公里。

不過，澎科大鑑定意見書指出，從行車紀錄器影帶看到騎士掉落於車道上再到撞擊騎士時間差約有1.16秒，推估自小客車駕駛人最多只有1.53秒的認知反應時間。一般而言，車輛夜間行駛，駕駛人對於突發的道路危險狀況，所需的認知反應時間約為2〜2.5秒。自小客車若依法定速率行駛，也沒有足夠的認知反應時間可採取有效的反應措施，以避免事故發生。

依據鑑定意見書，法官認為，縱然被告依道路速限駕駛車輛，在發現被害人倒臥於路中時開始煞車，仍然沒有充足時間可以煞停車輛，無法避免車禍事故的發生。

法官指出，雖然依交通法規，駕駛人應注意車前狀況，隨時採取必要的安全措施，但是法律也不能強人所難，任意課予行為人防範或避免結果發生的義務。