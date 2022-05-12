獨／愛妻遭酒駕男撞死 夫公開給法官的信惹人鼻酸

高雄男子黃子洋去年底酒駕，衝撞范姓少婦一家四口，導致范女不治，林男及2女兒重傷，黃被依殺人罪起訴。林男向本報獨家公開寫給法官一封信，主題是「致敬我最深愛妻子」，字句勾人鼻酸，他沉痛呼籲，司法應對3次以上酒駕累犯從重量刑，以殺人罪判處，才能遏止一再重演的悲劇。

男子黃子洋（38歲）2021年12月26日酒後駕駛BMW，搭載友人行經愛河邊河東路時，剛好范姓女子（37歲）一家四口走斑馬線，準備至愛河參加市集，遭酒駕黃男以超過70公里高速衝撞，范女搶救不治，林男及2女兒被撞噴飛重傷。

黃男酒測值1.24毫克，被警方查出先前已有2次紀錄，這回是第3次酒駕。案發後第18天，高雄地檢署認為黃男酒駕上路，沿路高速行駛、闖紅燈，還任意變換車道、猛踩油門又緊急煞車，認為黃有不確定殺人故意，依殺人罪將他起訴，建請法院重判。

林男和2名女兒傷重躺在醫院一段時間，最愛的妻子和母親告別式無法參加。前幾天是母親節，對第一個沒有妻子、女兒們沒有母親的節日裡，格外感傷，他低落地說「這個時刻說什麼都不對，很怕觸景傷情，也怕女兒傷心」。幸

福家庭破碎，林男說，2名女兒現已恢復上學，他原在某科技公司研發部門任設計師，暫無法回工作崗位，父女3人還在努力復健。

林男首次對外揭露和酒駕肇事者打官司心境，他說，一路走來很煎熬，醫療費用所費不貲，家人照顧也耗費心力，簡直全家都被拖累害慘。

為讓法官了解被害家屬感受，林男以「致敬我最深愛妻子 」寫信給法官，文中提及他對不起妻子，永遠不能如以往，全家快樂地出門，平安地將妻子送回家，一家人如膠似漆的摯愛親情，被黃子洋在馬路上恐怖攻擊，全家活生生被拆散，今後耶誕節平安夜隔天，將成為永遠無法被抹滅的血淚傷痛。

林男說，小女兒寫「家在一起」寒假作業，看到全家福照哭得傷心，女兒也怕他太難過，不輕易在他面前露出思母之情。

黃子洋有3次酒駕肇事紀錄，林男痛批「自我道德約束力薄弱」，強忍悲痛重覆觀看事故現場無馬賽克影片，每看一次痛一次。失去女兒的死者母親也寫信給法官，信中寫到黃子洋如惡魔般奪走她寶貝女兒，女兒離去就像斷了線的風箏，永遠摸不著也看不見。

如何遏止酒駕悲劇，林男提幾項見解。他說，台灣酒駕判例中，從沒有加害人被判處死刑或無期徒刑，酒駕者易輕忽代價，建議凡酒駕累犯者無期限累計3次以上，造成重大傷亡應從重量刑，從速以殺人罪判處。凡查獲酒駕者應立刻扣車，若構成刑責盡速移送法辦，視情節宣告沒收酒駕車輛，同車乘客及販售酒類店家要負連帶刑事責任。