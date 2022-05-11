戴寧起訴遭續押理由曝光「足認勾串證人」 律師喊遺憾

無黨籍嘉義市議員戴寧遭控涉利用4人掛名公費助理，詐得518萬7774元，用於私人繳稅、買貓砂等，嘉義地檢署今依利用職務機會詐取財物罪嫌等起訴，羈押中的她今晚移審嘉義地院，開庭仍未認罪，院方評議超過2小時，認為有勾串證人之虞，基於比例原則，裁定繼續收押禁見。

嘉義地院認為，戴寧仍否認犯行，但全案有相關共犯、證人證述，以及金融帳戶交易明細、扣案物品可以佐證，足認涉犯貪汙罪嫌重大；且助理最初說詞，雖然附和戴寧的辯解，但最後已承認並無此事，加上戴寧辯稱助理聘任是由其父親主導的說詞，也跟證人所述不同，足認有勾串證人的可能，經考量戴寧涉案情節重大、涉案期間長且人頭助理多達4人，基於比例原則，權衡後，裁定羈押禁見。