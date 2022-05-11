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假買車真強盜奧迪名車 北檢擬聲押主謀

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

台北車站10日傳出當街打劫名車案，男子陳睿傑與胡姓車代約定以25萬元，購買一輛奧迪二手車，雙方約在北車亞太大樓的旅館簽訂契約，沒想陳睿傑暗中策畫搶車，趁胡男填寫契約時，竟亮刀嗆說「車子我要了」，並指使5名小弟毆打胡男，強行將奧迪開走，還搜刮胡男身上25萬元現金，警方循線逮捕6人，移送台北地檢漏夜複訊，檢察官不排除依加重強盜罪聲押陳睿傑。

同案遭拘捕包括陳右人、潘嘉翔、張詠翔、朱翊豪、張漢澔；其中潘嘉翔、張詠翔採視訊方式複訊，陳右人等4人則移送北檢，目前潘嘉翔偵訊2個多小時後請回，其餘人輪流漏夜開庭調查。

近來北市屢傳槍擊案，顯示首善之都治安亮紅燈，檢警本周實施「安城專案」，針對轄內特殊行業進行隨機臨檢，沒想到10日又傳出街頭打劫名車事件，北市警中正一分局旋即報請北檢指揮，由專責檢肅黑金與重大刑案的「吉組」負責偵辦。

據了解，陳睿傑（27歲）是胡男老客戶，陳男向胡男詢問能否以25萬元買賣奧迪中古RS5汽車，雙方約定10日晚間在北車附近試車，陳男試玩車後表示相當滿意，要胡男前往亞太大樓內的旅館填買賣契約，胡男帶女友前往時，突然遭同行的5人拿出棍棒襲擊，陳男的同夥則趁機將車開走，這才驚覺是預謀搶車。

胡男頭部被毆打受傷，在女友攙扶下，忍痛跑到忠孝西路派出所求救，聲稱與陳睿傑買賣車輛遭搶劫，警方獲報組成專案小組搜查，發現陳男仍待在同棟大樓，躲藏在日租套房內，其餘共犯逃往基隆，並在基隆將車子找回，查扣西瓜刀、手銬等證物。

男子陳睿傑策畫強盜奧迪名車遭聲押。記者邱亦能／攝影
男子陳睿傑策畫強盜奧迪名車遭聲押。記者邱亦能／攝影

奧迪 搶劫 強盜

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