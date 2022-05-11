戴寧繼續羈押！遭控詐518萬助理費 不認罪續押禁見

連任3屆的無黨籍嘉義市議員戴寧，遭控利用曾姓外甥女、郭姓前夫胞妹等4人，掛名公費助理，檢調查出，10年來詐得518萬7774元，私用繳稅、買貓砂等，助理也證稱有交存摺或繳回薪水，嘉義地檢署今天依利用職務機會詐取財物罪嫌等起訴；羈押中的她今晚移審嘉義地院，仍不認罪，嘉義地院裁定續押禁見。

戴寧今年3月遭檢調搜索、傳喚到案後，原獲80萬交保，檢方認為有串證之虞提出抗告，3月13日嘉義地院裁定翻盤，改收押禁見；直到父親戴建三過世，她獲准戒護奔喪，但返家時上手銬、腳鐐引發爭議，立委陳明文等人向法務部抗議，4月8日戴寧再次獲准戒護外出參加父親告別式，便沒有戴上戒具。