趕吃喜酒收到超速紅單 親友團彰化139線噴出50張罰單

彰化八卦山縣道139線去年貢獻了2萬8千多件超速違規，很多是外地人不知道限速40公里，最近傳出有來自台南的親友團，3月12日前來位在139線大彰路的顏氏牧場吃喜宴，沒想到回去之後，約有50人收到超速罰單，為之跳腳，沒想到喜宴包紅包外，開車還要加付1600元起跳的超速罰單。

彰化八卦山縣道139線沿途景觀優美，除了是單車運動的知名路線，並常有大型重機及超跑馳騁，常發生車禍傷亡事故。為減少事故發生，139線從東外環（台74甲）到瑩光段約4公里路段，除設有兩支固定桿測速器外，從2020年10月起，速限從50公里調降為40公里，假日還會加派警網機動取締超速。但最近一周又發生兩件機車自撞造成車毀人傷案件，其中一件是來自花蓮的騎士慕名前來尬車，卻摔到山坡下。

傳聞台南親友團參加喜宴的地點，應該是知名的顏氏牧場，也就是在此一降速的139線路段內。2017年6月，太陽花學運領袖林飛帆就在這裡辦婚宴，警方還動用大批警力維安引發關注，轟動一時。

台南市吳姓市民因孩子喜歡顏氏牧場的環境，因此今年3月12日安排在這裡喜宴，從中開始舉辦結婚儀式，一直持續到晚宴採自餐方式，約300名親友團在中午前後陸續進場 ，一直到晚宴後才離場，最近陸續收到超速罰單後，大為傻眼。他說，經他了解，已知共收到26張罰單，還有人來回各收到一張，如果連同不願宣揚的親友，應該超過解估計親友團至少收到50張罰單。

吳姓家長說，罰款都已經繳了，但他強調139線路很寬很好開，縣政府以過去車禍傷亡件數，將速限從50公里調降為40公里，有失嚴謹也太嚴苛，油門輕輕一踩就超速，儘管沿路設有速限，但都沒有看到警察在取締，懷疑員警是躲暗處拍照，形同搶錢，最令人無法接受還背上飆車族壓車的惡名。

警方證實，今年3月12日適逢周六，在139線6.7公里處部署警網測速，婚禮是中午舉辦，而警方機動測速地點，正好是顏氏牧場往彰化市東外環道路方向，分別下午1點到2點開了55張，2點到3點95張、4點到5點47張、5點以後是29張。當天連同兩支測速桿共告發429件，警方此一勤務就占了324件，其中汽車206件、機車118件，研判主要是來自喜宴的賓客。

警方人員指出，目前139線除了兩支固定桿及警方機動取締外，更廣設標線與標識，因此本地人多知道自制，但外地人不見得知道，尤其彰化警分此一機動測速地點，正在位在兩支測速桿外，駕駛人誤以為非限速40公里的範圍，才會超速。