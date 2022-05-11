不滿3歲男童尿床、調皮 父聯手乾弟凌虐死兒還否認

屏東縣王姓男子僅因3歲兒子尿床、調皮，竟和妻子乾弟許男聯手，持木棍或徒手毆打男童臀部、捏掐、或持尖銳物戳刺男童身體，還假借神明附身，抓男童的手放入滾燙熱水，還持老虎鉗夾男童生殖器等，還大力毆打男童頭部，造成男童傷重不治。屏東地院一審今依家暴傷害致死罪判王男處14年6月、許男處10年6月，可上訴。

判決指出，案發時男童年僅3歲，男童與父親王男、與妻子的乾弟許男，2021年2月中旬同住在萬丹鄉。王男、許男僅因不滿男童尿床、調皮，竟為處罰、管教，凌虐男童，去年3月起，接續持木棍或徒手毆打男童臀部、徒手掐捏男童身體，甚至以不詳的尖銳物戳刺男童身體。

許男還假借神明附身，抓男童的手浸入滾燙熱水，持老虎鉗夾男童的生殖器，兩人還大力毆打男童的頭、臉，造成男童有身體多處紅腫、瘀青及擦傷脫皮等31處傷害。男童在去年3月13日晚間陷入昏迷，王男將男童送到高雄長庚醫院救治，但男童仍因遭凌虐且頭部受鈍擊，導致頭部創傷併右側硬腦膜下腔血腫而中樞衰竭死亡。

案發後，社工介入調查，男童還有一個當時一歲多的妹妹，妹妹已由社會處安置。