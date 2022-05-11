台南七股槍擊案男中彈不治 律師要求凶嫌至少無期徒刑

楊姓男子與張姓男子因漁獲糾紛，去年9月29日晚間在台南市七股區談判，張男到場持電擊棒毆打楊男，楊男同居人女兒的謝姓男友見狀持鋼管槍朝張男右上腹擊發傷重，10月3日不治，謝男被依殺人等罪起訴，他僅認過失致死，死者家人辯護人建請法官從重量刑，至少無期徒刑。

台南地院合議庭今天下午召開辯論庭，「我沒有殺人」謝認持有鋼管槍、子彈，自始至終僅認過失致死，也表示很後悔。面對死者刑事附民事求償上千萬元，他說，實非能力所及。

審判長詢問，為何帶鋼管槍，是要射擊張男？謝否認，表示要防禦。審判長又問，既然要防禦，為何下車時要將後段鋼管與前段槍管結合後才下車。謝答稱，當時他沒想那麼多。

謝的辯護人表示，謝自始至終認是不小心擊發的，且只聽過張這個人，沒有私交，經勘驗現場畫面，謝下車到死者中槍僅41秒，看不出謝有殺人動機及犯意。辯護人說，謝一開始沒下車，看到張持電擊棒追打楊，擔心下車也會被追打，直至聽到楊的呼叫才下車，才會持鋼管槍下車，萬一 被追打可以擊發，達遏止作用。

辯護人指出，謝一下車，果然見張回頭持電擊棒追了上來，且速度很快，如同鑑定報告在很近距離，如真要射擊張，依謝身高167公分對上張178公分，至少槍口會平行或往上，但彈道卻是朝下，客觀事實與檢方起訴內容不同，且兩名證人供訴不一、罪證不足。他認為，謝在被攻擊狀態下，符合正當防禦，或是防禦過當，建請從輕量刑。

死者家人辯護人表示，迄今被告沒找過家人談過賠償或和解，且兩人不認識，近距離開槍，致張數日後死亡，受到極大的痛楚。他表示，被告犯後沒有自首，否認殺人，未見悔意，死者33歲未婚，被告25歲，假釋出獄可能才30多歲，適值死者年齡，這對死者家人情何以堪，建請法官從重量刑，至少無期徒刑。